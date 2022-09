Základní škola Dukelská ve Strakonicích vaří na 900 obědů denně. Už v srpnu navýšila ceny obědů o šest korun. „Uvidíme, zda to utáhneme. Záleží na dodavatelích, dalším nárůstu energií a podobně,“ řekla vedoucí školní jídelny Zdeňka Jungová. Pro děti od 7 do 10 let stojí oběd 30 korun, pro děti od 11 do 14 let 33 korun a pro strávníky od 15 do 18 let 36 korun.

V Písku na to přišli

Úplným opakem je ZŠ Josefa Kajetána Tyla v Písku. Tady je kapacita 1000 obědů denně. Přesto škola nezdražila ani o korunu. „Loni jsme zvedli ceny o dvě koruny, ale nyní ne,“ uvedl ředitel školy Pavel Koc. Podle něj nemusí škola zdražovat díky dlouhodobým smlouvám s kvalitními dodavateli. „Nástupem nového vedoucího jídelny se hodně změnilo. Rozloučili jsme se s překupníky a šli cestou kvalitních, i když třeba dražších surovin. Ale takových, které lze využít na vícero způsobů,“ dodal ředitel s tím, že jistou inspirací pro školu byly názory kuchaře Zdeňka Polreicha. „Obrazně řečeno nač kupovat jen kuřecí prsa, když můžete využít celé kuře,“ míní s nadsázkou. Škola také vytvořila velké zásoby potravin, jako jsou například těstoviny nebo rýže. Má i výhodné smlouvy s dodavateli zeleniny. Přesto je ale Pavel Koc nohama na zemi. „Situace se může změnit během několika dnů a klidně může přijít zdražení třeba v listopadu,“ dodal.

Samostatnou kapitolou jsou malé školy. Ve Střelských Hošticích na Strakonicku vaří do 100 obědů denně. Mají 49 obědů v ZŠ, 36 v MŠ a 14 pro zaměstnance. Tady podle ředitelky Dany Šatrové zdražili oběd o dvě koruny, celodenní menu pak o čtyři koruny. Rodiče dětí v MŠ ve věku 3 až 6 let zaplatí za dvě svačiny a oběd 41 korun, sedmileté děti 46 korun. Žáci ZŠ od 7 do 10 let mají oběd za 26 korun a děti od 11 do 14 let za 29 korun.

Jaké máte zkušenosti se školními jídelnami? Odpovídá kvalita jídla jeho ceně? O kolik budete muset připlatit? Pište na petr.skotko@denik.cz nebo volejte na tel. 724 020 786.