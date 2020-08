„Začali jsme dnes, to je v pondělí, budeme respektovat doporučení ministerstva školství a tělovýchovy. Jsme však připraveni reagovat na aktuální změny,“ sdělila Alena Heršálková.

Děti za pomocí učitelů a vychovatelů z družiny rozdělí na skupiny podle věku. „Zvlášť první a druhý stupeň, společně s kolegy chystáme pravidla, stále však očekáváme do konce srpna nějaké změny,“ zmínila s tím, že i v pondělí 31. srpna mohou přijít nová omezení.

Jako městem určená krizová škola netrpí ani nedostatkem dezinfekce. „Dezinfekční prostředků máme opravdu dostatek. Službu jsme drželi v podstatě po celou dobu krize. Zachováme pravidla, která se nám osvědčily, informace se dostanou k dětem, rodičům i zákonným zástupcům prostřednictvím našich stránek a budou vyvěšeny i na budově školy,“ popsala ředitelka.

Omezí pohyb po škole a rozhodli se zrušit i řadu akcí. „Nebudeme chodit na žádné kulturní ani sportovní akce, zrušíme asi i mezitřídní turnaje, omezíme nějakým způsobem i kroužky a zájmové aktivity pro jednotlivé ročníky,“ přiblížila další možná preventivní opatření.

Momentálně řeší i jak omezit kontakty žáků během svačin či obědů. „Máme rádi, když jsou pravidla přesná a jasná, proto čekáme na pokyny,“ dodala Alena Heršálková, že jsou však i tak schopní reagovat na změny ze dne na den.

Pokud by došlo na nejhorší, jsou připraveni fungovat i na dálku. „Pokud by došlo znovu na distanční výuku, tak bychom fungovali na classroomu, asi 15 procent dětí by si mohlo znovu zadání vyzvedávat jednou týdně. Během nouzového stavu jsme neměli jediného žáka, který by se sborem nebyl v kontaktu,“ upozornila s tím, že se také chystají opakovaně poučit rodiče i děti, že výuka je povinná pro všechny. „Učitelé také obdrží od vedení školy nové notebooky,“ uzavřela dobrou zprávou.