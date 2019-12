Jak upřesnil starosta Martin Doležal přístavek Základní školy 9. května se začal měnit v tělocvičnu v listopadu a hotovo má být do 30. března. „Jedná se o objekt, který kdysi sloužil jako prádelna. Dlouho však tyto prostory neměly aktivní využití. Škola tam měla sklad,“ uvedl starosta.

Podle ředitele školy Petra Peroutky primárně objekt budou využívat žáci s učiteli při výuce tělesné výchovy.

DVĚ HODINY SOUČASNĚ

„Vhodná bude k méně prostorově náročným cvičením, například gymnastice či aerobicu. Nebudeme tak závislí pouze na jedné tělocvičně a budou se moci konat dvě různé hodiny tělocviku současně,“ sdělil Petr Peroutka.

Odpoledne využijí prostory zájmové kroužky a večer si zde zacvičí i veřejnost. „Nyní cvičí ve vnitřních prostorách školy na chodbě v přízemí, což není úplně vhodné prostředí,“ naznačil ředitel.

Malou tělocvičnu si budou moci ke sportovním činnosti pronajmout i spolky či další zájemci. Investiční náklady, které hradí město ze svého rozpočtu v plné výši, činí 5,5 milionu korun.

Jelikož se stavba realizuje mimo školní prostory, práce se vůbec nedotýkají provozu. „Podoba nové tělocvičny je dána projektem, pravidelně se konají kontrolní dny a upřesňují se jen různé detaily. Barevně by měla ladit s velkou tělocvičnou,“ dodal Peroutka.

ÚPRAVA PROJEKTU

Po dohodě s ředitelstvím školy v objektu bude trénovat i Oddíl sportovní gymnastiky TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí. „Náš oddíl by rekonstruovaný prostor rád využil v co největším možném rozsahu. To znamená v době tréninku v hlavní tělocvičně, což je v současné době vyjma čtvrtku každý den v týdnu,“ zmínila předsedkyně oddílu Michaela Drdová.

ZÁJEM ROSTE

V letošním roce vedení oddílu zaregistrovalo zvýšený zájem o tento druh sportu. Přibylo 22 dívek a 18 chlapců. Z toho důvodu požádali o změnu projektu, aby byl uvnitř vytvořen sedmnácti metrový prostor. „S ohledem na výšku objektu, je jediné možné nářadí, které bychom mohli postavit, pružný akrobatický pás v této délce,“ upřesnila.

Návrhu dalo město zelenou a zaneslo ho do finální podoby. „Došlo ke kompromisu a gymnasté tam toto monofunkční zázemí budou mít,“ uzavřel Martin Doležal.