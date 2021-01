Útokem vzali zákazníci v úterý ráno papírnictví či obchody s dětským oblečením v českobudějovickém nákupním centru IGY.

Nákupy v IGY centru. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Otevření dalších obchodů umožnilo pondělní rozhodnutí vlády. V IGY, největším nákupním centru na jihu Čech, otevřely podle jeho marketingové manažerky Šárky Gramanové v úterý ráno čtyři obchody. Dalších šest nebo sedm se přidá od středy. „Je to těžké, když vláda vyhlásí rozhodnutí v půl šesté večer. To pak do příštího dne do devíti hodin ráno stihne zareagovat jen málokdo, aby prodejní plochu připravil podle platných nařízení,“ řekla Šárka Gramanová.