Galerie 140 v Táboře od středy 15. ledna hostí výstavu historických a retro kočárků. Slavnostní vernisáž se uskuteční v 17 hodin za doprovodu flétnového tria Marcela Fujáková, Adéla Tikalová a Pavlína Svačinová.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Přijďte se podívat, v čem se vozili vaši dědečkové a babičky, maminky a tatínci. V expozici uvidíte kočárky až do 70. let 20. století ze sbírky Markéty Kubové. Výstava bude veřejnosti přístupná do 6. března.