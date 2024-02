Zvláštní událost vyděsila v pátek 9. února večer obyvatele Soběslavi na Táborsku. Hned několik lidí bylo svědky světelných záblesků spojených s hlasitými ranami. Deník pátrá po příčinách, dosud však nemá konkrétní informace. Složky integrovaného záchranného systému nevyjížděly. Ani specialisté z Astronomického ústavu Akademie věd ČR nemají z tohoto večera hlášeny žádné jevy.

Informace o hlučném jevu z pátečního večera koluje sociálními sítěmi i šuškandou mezi obyvateli soběslavského sídliště Svákov, řadovek u hřbitova a okolí hostince Hvížďalka. Svědci se našli i v blízké obci Klenovice. Svědkové popisují, že se nevysvětlená událost stala po 21. hodině a doprovázely ji hlasité rány a světelné záblesky. „Znělo to jako výbuch,“ tvrdí například Jan R.

Další k příspěvku na sociálních sítích, který má 21 komentářů, dodávají, že silný akustický jev vycházel pravděpodobně z okolí místního letiště či dřevařského podniku. Další přitakají, že to také slyšeli, například i přes zapnutou televizi a zavřená okna. Každého z nich zajímá, co se stalo, nejpravděpodobnějším vysvětlením je dle zjištění Deníku odpalování pyrotechniky.

Tu noc nic z nebe nespadlo

I dopady meteoritů jsou často doprovázeny podobnými výraznými zvukovými i akustickými jevy a v obydlených oblastech je často pozoruje řada svědků. Deník se proto dotázal odborníků z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, jestli tento úkaz nezachytily jejich kamery. „Naše přístroje žádný bolid, který by odpovídal popisu, v pátek večer nezachytily. Velký bolid tedy můžeme vyloučit, neboť naše přístroje by ho zaznamenaly, tedy aspoň jasovou křivku, i kdyby bylo zataženo nebo dokonce i pršelo,” popisuje vedoucí Evropské bolidové sítě z Oddělení meziplanetární hmoty Pavel Spurný.

Jiná situace by podle něj byla, kdyby se to stalo o noc dříve, ve čtvrtek 8. února. „To víme, že byl jasný bolid v 22.32 hodin na bavorské straně Šumavy. Ale v pátek opravdu žádný jasný bolid nad jižními Čechami neletěl,“ dodává Pavel Spurný.

Podle tiskového tajemníka Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavla Suchana je tak třeba pátrat na zemském povrchu mezi lidmi. „Pravděpodobně to mohla být nějaká rachejtle nebo něco podobného,“ odhaduje.

Hasiči nevyjížděli, policie nemá nic hlášeno

Hasičské i záchranářské svodky mlčí. „V pátek večer nemáme evidovanou žádnou mimořádnou událost na Táborsku, ani kontrolní výjezd, ani dopravní nehodu,“ říká mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Ani policie podle táborské mluvčí Lenky Pokorné ve spojitosti s údajným pátečním nadměrným hlukem v Soběslavi nešetří žádnou událost. „Nic hlášeného ten den nebylo ani na státní, ani na městskou policii. Policisté, kteří byli ve službě, k ničemu podobnému ten večer nevyjížděli. Na obvodním oddělení v Soběslavi zaznamenali kolegové na událost dva dotazy, a to na základě zveřejněných informací ze sociálních sítí,“ shrnuje mluvčí s tím, že i dle jejího názoru mohlo jít o hluk způsobený zábavní pyrotechnikou. „Vypadá to, že pravděpodobně někdo hodil nějakou větší petardu, která ve večerním tichu rezonovala.“

Informace potvrdil i vrchní strážník Městské policie Soběslav Jan Kratochvíl: „V uvedené době jsme neřešili žádné oznámení v souvislosti s popsanou událostí.“

Ani na letišti se nekonala žádná hlučná oslava. „Nevím o tom, že by se na letišti něco uskutečnilo, co by odpovídalo popisu. Kdyby tam někdo odpaloval pyrotechniku, nebo něco slavil, věděl bych to,“ uvádí předseda Aeroklubu Soběslav Tomáš Fau.

Zajímavé úkazy se přitom Táborsku nevyhýbají. Před týdnem pocítili lidé na Jistebnicku zemětřesení, v létě roku 2022 se kolem Svin prohnalo menší tornádo a loni uplynulo přesně 270 let od pádu meteoritů v Plané nad Lužnicí.