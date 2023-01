Jak informoval kreativní producent pořadu ČT Jan Lekeš, premiérovou řadu seriálu inspirovanou skutečnými případy si sledující užijí po třináct večerů, předchozí dvě řady přilákaly k obrazovkám více jak 1,3 milionů diváků.

Místo zločinu České Budějovice: Gang vede Veselý, stíhá ho Bardós a Březina

Policejní vyšetřovací tým pracuje v nové sestavě ve složení David Novotný, Judit Pecháček (Bárdos), Leoš Noha, Filip Březina a Pavla Beretová, o režii jsou postarali Jiří Chlumský a Jan Hřebejk.

Lokace: Oppidum Třísov je keltské opevněné hradiště u obce Holubov. Nejjižnější oppidum na území Čech bylo důležitou stanicí na Vltavské obchodní stezce, po které se dovážela sůl ze solných polí v oblasti Alp přes Vyšebrodský průsmyk, podél Vltavy kolem keltských oppid Nevězice, Hrazany, Závist a dále přes Podkrušnohoří až na germánská území. Pozůstatky oppida jsou chráněny jako kulturní památka. Oppidum se nachází v hrdle meandru Vltavy nedaleko soutoku s Křemžským potokem. Nejvyšší bod měří 551 metrů nad mořem, od hladiny Vltavy jej odděluje příkrý 120 metrů vysoký sráz.

Malebnost v kontrastu se zločiny

Ačkoliv seriál nese podle Lekeše v názvu jméno jihočeské metropole, nepůjde o klasickou městskou detektivku. „Naopak, snažili jsme se strávit co nejvíce času venku v krajině nebo v menších městech a ukázat ikonická regionální místa. Malebnost a klid jihočeské krajiny jsou postaveny do kontrastu se zločinem, povětšinou banálním, brutálním a zbytečným,“ vysvětlil kreativní producent Jan Lekeš.

Seriál Místo zločinu České Budějovice uvedou v předpremiéře v Kotvě

Kromě vyšetřování a náhledu do práce jihočeské kriminálky přináší seriál i pohled do soukromí postav. Šéf vyšetřovatelů Karel Dvořák (David Novotný) sloužil dříve u tajných služeb a nepřímo zavinil fatální zranění kamaráda. Jeho osobní linka se tak prolíná celou touto řadou. Diváci se mohou těšit i na Emu Grodskou (Pavla Beretová) převelenou z Ostravy do Českých Budějovic na místo šéfky tamní kriminálky.

Nový tým a kouzlo jihočeských lokalit

Mimo linku detektivních příběhů podle herečky Pavly Beretové představuje přínos kriminálek série Místo zločinu prozkoumávání míst, kde se natáčí. „Kameramanovi Asenu Šopovi se podařilo zachytit atmosféru a genia loci kraje. Díky natáčení se na tyto místa člověk zase dívá jinýma očima. Nový tým kriminalistů je složen z výborných herců, i proto věřím, že se divákům seriál zalíbí,“ podotkla Beretová.

OBRAZEM: Jak filmaři točili detektivku Místo zločinu České Budějovice

Kromě služebně starších vyšetřovatelů se seriál zaměří také na mladou dvojici kriminalistů v podání Jany Šímové (Judit Pecháček) a Petra Brauna (Filip Březina). Tým doplní rovněž státní zástupkyně Lucie Veselá (Jitka Schneiderová) a soudní lékař Alex Karpenko (Martin Myšička).

Místo zločinu České Budějovice viděli už Jihočeši. Kotva hrála Anděla v laguně

Jižní Čechy filmaři podle autora námětu a producenta Martina Froydy zvolili úmyslně, aby vytvořili ostrý kontrast s výrazně syrovou Ostravou. „Epizody jsme mimo jiné natáčeli na Šumavě v Borové Ladě, v Českých Budějovicích, Táboře, v Třeboni i na hranicích s Bavorskem. Musím ale přiznat, že v této části republiky nebylo jednoduché vyhledat trestné činy, abychom se jimi mohli inspirovat. A protože většinou zpracováváme reálné případy, tak jsme si sem přivezli některé z jiných krajů,“ prozradil Froyda.

První díl pod názvem Slunovat režíroval Jiří Chlumský. Děj je zasazen do léta, kdy je Vltava kolem Českého Krumlova plná vodáků. Někteří si nenechají ujít magický rituál, zúčastní se oslav slunovratu na nedalekém keltském oppidu Třísov. Druhý den ráno je však nalezena jedna z účastnic mrtvá v loďce na řece. Její tělo nese stopy naznačující rituální vraždu podle keltského vzoru. Jak si s takovým mordem jihočeská kriminálka poradí?