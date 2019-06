Náš zájem začal tím, že Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty vyhlásila pro děti základních škol soutěž. Základní škola Tábor, Husova se jí zúčastnila jak v kategorii výtvarných prací, tak v kategorii literární. Aby mohly děti úspěšně o Klokotech psát a malovat, musely se nejprve seznámit s jejich historií a současností. Díky tomu projevily opravdový zájem o toto krásné poutní místo a některé třídy prvního i druhého stupně jej i osobně navštívily.

Žáci 2.A a 2.C si jej dokonce vybrali ve středu 12. června za cíl svého pěšího školního výletu. Po krásné procházce přes město přišli starou lipovou alejí přímo ke kostelu. Tam je přivítala Marie Šittová, která si pro ně připravila zajímavou prohlídku s vyprávěním o zajímavostech z klokotské historie. Děti si též užily hledání pokladu v přilehlé zahradě. Následně si všichni pochutnali na dobrotách, které si předchozího dne vlastnoručně upekli ve školní kuchyňce. Nechyběl ani ohýnek a opékání buřtů. Dokonce došlo i na oblíbené nákupy suvenýrů a krátkou hru na bobotubes.

V následujících dnech žáci už jen netrpělivě čekali, zda bude někdo z nich vybrán odbornou porotou jako oceněný účastník soutěže. Dočkalo se jich hned několik a ti byli v pondělí 24. června pozváni na slavnostní vyhodnocení přímo do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Největší odměnou pro ně bylo prý to, že si mohli pod dohledem zkušeného varhaníka vyloudit několik tónů na místních varhanách. Pro většinu z nich to bylo první setkání s tímto krásným nástrojem v životě.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci hezkých akcí pro děti podíleli. Umožnili dětem poznat krásnou táborskou památku, kterou určitě někteří navštíví znovu i s rodiči.

Jana Bičišťová