Nápor ježků zažívá také záchranná stanice v Makově. "Nejhorší byly měsíce září a říjen, kdy jsme přijímali desítky a desítky ježků. Teď už to naštěstí opadává. Ale myslím, že minimálně třetina přijatých ježků je lidmi přinesena zbytečně," vysvětluje předseda záchranné stanice Libor Šejna. Časté jsou prý také případy, kdy ježčí rodinu na zahradě najde a potrhá pes.

Není nutné každého na pohled malého ježka nosit do záchranné stanice. Můžeme mu snadno pomoci sami. "Pokud mají lidé ježka někde pod dřevníkem, stačí, aby mu tam dali kočičí konzervu, granule a vodu a ježek to zvládne úplně stejně jako u nás ve stanici. Nemá cenu všechny sbírat a vozit k nám," podotýká Libor Šejna. Podle něj nehraje roli ani tak váha jako spíše doba, kdy se pohybuje venku a jeho chování. "Obecně se říká, že pokud potkáte ježka přes den, tak nejspíš bude v nějaké nouzi. Může být i viditelně vysílený. Pokud se jdou lidé večer nebo v noci projít a najdou aktivního ježka, pak je to v pořádku," vysvětluje. Ježek, který se ukládá k zimnímu spánku by měl vážit alespoň půl kilogramu.

Hlavním problémem ježků jsou čím dál častěji příliš úhledné a prázdné zahrady. Zvířata pak mají problém si na takovém pozemku najít vhodný úkryt, kde přečkají zimu. "Neměli bychom tak úzkostlivě uklízet zahrady a dělat si z nich golfová hřiště. Ježci mají rádi hromady starých větví nebo listí, kde mají šanci přežít," říká Libor Šejna.

Ježci jsou na zahradě vítanými hosty. Pomáhají totiž likvidovat nežádoucí hmyz, ale i slimáky.