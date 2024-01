Zachráněný čáp, který se chytil do želez a pak měl protézu, je po smrti

/VIDEO/ Osud čápa Františka nalezeného vloni na jaře u Radomyšle na Strakonicku, když uvízl nohou v nastražených železech, je zpečetěný. V Záchranné stanici živočichů v Makově mají smutek. Ve čtvrtek musel být čáp utracený. Jak informoval pracovník záchranné stanice Libor Šejna, pahýl nohy se zanítil, odumřel a další léčba by dobrý výsledek pro čápa již nepřinesla.

Čáp se dostal do Makova poté, co se chytil na Strakonicku do želez. Nakonec o nohu přišel. | Foto: Se souhlasem ČSOP