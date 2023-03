Jaro začalo a s ním i tah obojživelníků za rozmnožováním do rybníků. Některé z těchto cest bohužel vedou přes frekventované komunikace a migrujícím žábám tak nezbývá nic jiného, něž hrát hru vabank o svůj život s koly projíždějících aut.

Nelehký osud těchto živočichů není lhostejný představitelům Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Šumava a několika dalším nadšencům. Rozhodli se jim alespoň trochu pomoci. "Na přelomu března a dubna, v těsné blízkosti těchto nebezpečných komunikací, staví mobilní zábrany bránící žábám vstupu do vozovky," říká Jakub Hromas z ČSOP Šumava.

Podél komunikací se tak podle Hromase postaví přibližně půl metru vysoké zábrany, které zastaví lezoucího obojživelníka a navedou ho podél této zábrany do zakopané sběrné nádoby. "Následně pak minimálně jedou denně v ranních hodinách dochází ke kontrole sběrných nádob, vybírání zachycených obojživelníků a jejich přenášení přes komunikaci k vodě, kde pak dochází k jejich rozmnožování. Pokud jsou optimální podmínky pro tah, jako je teplo a vlhko, musí se k zábranám častěji," vysvětluje ochránce přírody.

O víkendu postavili dobrovolníci zábrany u Šumavských Hoštic v celkové délce 530 metrů, během dalšího týdne se bude stavět u Pivovarského rybníka ve Volarech (300 metrů zábran) a u Chlumského rybníka mezi Chlumem a Pěknou (250 metrů). "Ve Volarech nám pomáhají se stavbou a přenášením členové sdružení Šumava domovem," říká Hromas.

Na všech lokalitách se dokonce staví navíc i tzv. protizábrany, kdy se pomáhá obojživelníkům vracet se z rybníka po vykladení vajíček zpět přes silnici do krajiny. "Zábrany na místě zůstanou do doby, než tahy skončí. Zábrany pro tah do rybníka se bourají začátkem května, pro zpětný tah se bourají v druhé polovině května. Ročně se takto zachrání stovky obojživelníků. Z 99 procent jsou to ropuchy, zbytek skokani nebo čolci," upřesňuje s tím, že loni se u Šumavských Hoštic přeneslo 652 ropuch, ve Volarech 3886 ropuch, 32 skokanů a 256 čolků a u Chlumského rybníka 1090 ropuch, 14 skokanů a pět čolků.