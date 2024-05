Táborský Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných (ÚZSVM) prodal ve dvou aukcích dva nože, jeden multifunkční a jeden lovecký. Jednalo se o majetky zabavené kvůli spáchání trestné činnosti.

Zabavené nože Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v aukci. | Foto: ÚZSVM

Původ nožů vysvětluje mluvčí úřadu Michaela Tesařová: "Multifunkční nůž používal pachatel při krádežích motorové nafty, pivních sudů, ale také třeba bezpečnostní kamery." Do vyhlášené aukce se přihlásili čtyři zájemci a po dvou příhozech získal vítěz nůž za 110 korun. Částka byla podle mluvčí úřadu poukázána na účet poškozených, kteří podali požadavek na náhradu škody.

To lovecký nůž byl podle Michaely Tesařové použitý při přestupku proti občanskému soužití. "Obviněný se na veřejném prostranství v Táboře ze strachu před okradením ohnal nožem proti noze poškozeného a zasáhl ho do pravého stehna. Způsobil mu bodnořeznou 1,5 centimetru širokou ránu. Poškozený byl odveden do nemocnice, z té ale ještě před ošetřením utekl. Policie ho už nedohledala," popsala mluvčí úřadu. Doplnila, že obviněnému byl uložen trest propadnutí věci.

Týrané ovce z Hradecka žily bez vody mezi mrtvými zvířaty. Už mají nový domov

Lovecký nůž s 12,5 centimetru dlouhou čepelí byl také nabídnutý do aukce za 20 korun. Tři z pěti přihlášených účastníků přihazovali a nůž byl prodán za 55 korun.