Mladý ekolog Martin Volf z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR se specializuje na výzkum evoluce chemických látek, které rostliny používají k obraně před býložravým hmyzem.

Martin Volf při sběru vzorků v korunách stromů z výzkumného jeřábu v Panamě. | Foto: Tereza Holicová, BC AV ČR

Významné ocenění získal Martin Volf z Biologického centra Akademie věd ČR za svůj výzkum vztahů mezi rostlinami a hmyzem. Na konci letošního roku mu byla udělena Cena Josefa Hlávky, která je určena pro talentované vysokoškolské studenty a výjimečné mladé badatele z Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Pro Biologické centrum AV ČR je to již druhé letošní ocenění od Nadace Josefa Hlávky, v září je převzal kolektiv autorů pod vedením Miloslava Šimka za dvousvazkovou vědeckou publikaci Živá půda.