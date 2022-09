Jižní Čechy – to není jen krásná příroda nebo nespočet historických památek. Od letošního roku je to také Muž roku. Stal se jím teprve 23letý Matěj Švec z Velešína. „Byl jsem překvapený. Nevěřil jsem si,“ komentoval i s odstupem času své prvenství. Sám měl totiž o vítězi zcela jinou představu. „Mým favoritem byl kluk, který skončil nakonec na druhém místě. Čekal jsem, že vyhraje. Asi špatně,“ smál se.

První mezi devíti sty uchazeči

V cestě mu stálo pomyslně dalších jedenáct adeptů. Celkem porota v letošním roce vybírala z téměř devíti stovek mužů. „Rivalita mezi námi ale nebyla, úspěch jsme si přáli navzájem,“ potvrdil tento sympatický mladý muž, který se do soutěže přihlásil sám. „S nápadem přihlásit se přišli už asi před dvěma lety mamka s kamarádem. A tak dlouho do mě hučeli, až jsem letos podlehl a přihlásil se,“ smál se.

Matěj Švec: Vyučený autoelektrikář, který se doma naučil truhlařině. Tou se nějaký čas živil v Rakousku.V letošním roce ještě s kamarádem otevřeli fitness centrum na krumlovském sídlišti Mír.Hraje fotbal na pozici obránce za Český Krumlov.Má dva bratry – mladšího a staršího.Ve volném čase rád maluje, chodí na procházky se psem.

Po úspěšném konkurzu následovalo dvoudenní soustředění, kde se učili, jak správně chodit, fotili se a sbírali řečnické dovednosti v rozhovorech. „Absolvovali jsme také živý vstup v televizi, kdy jsme měli za úkol se představit. Všude kamery, byli jsme z toho nervózní, ale nakonec to bylo fajn,“ vyprávěl Matěj Švec. Samotné finále se uskutečnilo na konci srpna v náchodském divadle. Nechyběla ani volná disciplína. „Já jsem maloval abstraktní obraz,“ přiblížil Matěj Švec svůj koníček. „Po finále jsem dostal několik nabídek, tak budu malovat na zakázku,“ radoval se.

Co ho na soutěži překvapilo? „Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Ono to vypadá, že nic neděláme, ale my jsme třeba celý den fotili. Stál jsem tam, usmíval se, když se fotka nepovedla, fotilo se dál,“ vyprávěl s tím, že plusem bylo, že se díky soutěži otrkal. „Jsem introvert, dlouho si na lidi zvykám. Tady jich bylo dost,“ přiznal.

Potkáte ho ve fitku

Jako vítěze ho čeká účast v říjnové mezinárodní soutěži na Filipínách. „Těším se, ale musím poladit angličtinu,“ říká Matěj Švec, který je spolumajitelem krumlovského fitness centra na sídlišti Mír. „Vždycky to byl můj sen,“ přiznává. Jelikož hraje fotbal za Krumlov, ve fitku je jako doma. Sám přiznává, že po jeho vítězství v soutěži přibylo v jejich fitku i docela dost klientek. „Docela mě mrzí, že jinak by nepřišly,“ říká usměvavý mladík.

Sám na tu pravou, jak říká, čeká dva roky. „Určitě by měla být inteligentní, vtipná a sportovně založená. Měla by mě podporovat v mých zájmech. Já zase budu podporovat ji,“ nastínil otevřeně svoje představy o partnerce. V současné době mu je největším parťákem jeho pes. „Je to husky, takže hodně chodíme na procházky a běhat. Vlastně pořád sportujeme,“ dodal.