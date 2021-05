Laboratoře přijaly k vyšetření za středu a čtvrtek 469 suspektních vzorků a 31 vzorků od samoplátců, pozitivních jich bylo 46. K nemocným přibylo 22 žen a 24 mužů, nejvíce z Českobudějovicka (26) a Českokrumlovska (9). „Dnes jsme zaznamenali dvě desítky případů, kde byl cestou přenos v rodině, v zaměstnání a ve školním prostředí se infikovalo po dvou osobách, jedna ve zdravotnickém zařízení a evidujeme i importovaná onemocnění z Rakouska a Německa. Počet aktuálně pozitivních Jihočechů je k dnešku 1 223, počet karantén klesl na 739 osob,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 1 223 aktivních případů je jich evidováno 492 na Českobudějovicku, 133 na Táborsku, 130 na Písecku, 180 na Českokrumlovsku, 92 na Jindřichohradecku, 99 na Prachaticku a 97 na Strakonicku. „Pro podezření na COVID-19 bylo v kraji indikováno 251 541 PCR vyšetření, za dnešek jich přibylo 469. Evidovali jsme i 31 samoplátců, těch bylo dosud testováno 15 511. Celkově již bylo v Jihočeském kraji v této souvislosti provedeno více než 267 000 PCR testů. Ve čtvrtek bylo hlášeno jedno úmrtí v souvislosti s COVID-19, celkem jich po dobu pandemie bylo v kraji verifikováno 1 767,“ komentovala dnešní data ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková.

V kraji bylo onemocnění prokázáno u 50 865 žen a 47 263 mužů, 28 385 osob je z Českobudějovicka, 16 020 z Táborska, 15 847 z Jindřichohradecka, 12 312 z Písecka, 10 615 ze Strakonicka, 8 009 z Českokrumlovska a 6 940 z Prachaticka. Co se týče věkového rozložení pozitivních případů, 2 153 případů bylo verifikováno u dětí ve věkové skupině do 4 let, 3 695 v kategorii 5-9, 4 312 v kategorii 10–14, 4 452 v kategorii 15–19, 5 132 v kategorii 20–24 let, 12 820 v kategorii 25–34 let, 16 534 v kategorii 35–44 let, 18 717 v kategorii 45–54 let, 13 990 v kategorii 55–64, 9 157 v kategorii 65–74 a 7 166 v kategorii 75+.

Testy u školáků

Co se týče testování ve školách, v minulém 20. týdnu bylo provedeno celkem 56 955 antigenních testů (49 451 u dětí a 7 504 u pedagogů) a bylo zachyceno 37 pozitivních vzorků (32 dětí a 5 pedagogů). Metodou PCR bylo ověřeno celkem 5 pozitivních dětí.

„V tomto týdnu bylo od pondělí do středečního večera zatím provedeno 57 228 testů, z toho 51 677 u dětí a 5 551 u pedagogů. Antigenní testy ukázaly pozitivitu u 26 vzorků, z toho bylo 25 dětí a jeden dospělý. PCR metodou bylo dosud potvrzeno devět pozitivních žáků a jeden pedagog,“ vyčíslila aktuální situaci tohoto týdne ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková.

Testování ve školách bylo zahájeno 12. dubna a zatím bylo v uplynulých šesti kompletních testovacích týdnech provedeno 303 830 testů, z toho 235 216 testů dětí a 68 614 testů dospělých. Vyhledávací antigenním testy ukázaly pozitivitu u 121 dětí a 45 pedagogů. Při konfirmaci metodou PCR testů bylo nakonec pozitivně testováno 43 dětí a 9 pedagogů. Celkově bylo zatím metodou PCR potvrzeno 52 osob, tj. 0,02 % ze všech povedených antigenních testů. Testy PCR potvrdily pozitivitu u 31 % osob pozitivně testovaných vyhledávacím antigenním testem.

Od 12. dubna dosud bylo v karanténě celkem 56 tříd škol Jihočeského kraje, z toho 18 v MŠ, 33 v ZŠ a 5 v SŠ.

KHS Jihočeského kraje