Klára Ledajsková z poněšického lihovaru potvrdila vysoký zájem o vysokoprocentní pálenku. „Volají nám jednotlivci ale i různé firmy, které trpí nedostatkem dezinfekce. Chtějí si buď vyrobit dezinfekci nebo použít silný alkohol na dezinfikování. My jsme ovocný lihovar a vyrábíme ovocné destiláty, takže alkohol jsme prodali v řádech litrů, ale ne ve velkém množství, právě kvůli ceně,“ odůvodnila.

Poptávka je podle jejích slov po nejsilnější pálence. „My se musíme řídit tím, abychom lidem nabídli nejsilnější pálenku, tak aby to vyšlo na 75 procent alkoholu. Takže to je slivovice. Ale není to o tom, že chce někdo slivovici nebo hruškovici, ale lidé ji berou v návaznosti na tu nejvyšší možnou lihovitost. Slivovice je zrovna nejsilnější,“ komentovala.

Také doplnila, že dezinfekci chtěli vyrábět sami. „Uvažovali jsme, že bychom vyráběli dezinfekci jako takovou, protože máme destilát ve smyslu lihu. Obrátili jsme se na celní úřad s nabídkou, že bychom rádi pomohli, ale bylo nám to odepřené. Je to vše papírově komplikované,“ podotkla.

A dodala: „My už jsme udělali kroky vůči celnímu úřadu, abychom mohli vyrábět dezinfekci, ale to je tak složitý, že pomoci nemůžeme a jsme svázaní.“

Lihovar Poněšice vydává alkohol skrze prodejní okénko, do lihovaru lidé teď nemohou. „Nic nesmí opustit lihovar bez kolku, takže lahve s vysokoprocentní slivovicí jsou okolkované. Prodáváme pálenku v litrových nebo v půllitrových lahvích,“ sdělila.

Dezinfekční prostředky

Chemikářka Květa Tůmová z Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích popsala, že si žádné dezinfekční mycí gely doma nevyrábí. „Nosím rukavice. Věřím mýdlu a horké vodě. Kdo má doma zásoby domácí pálenky, tak nic nezkazí, když si v ní ruce opláchne,“ uvedla.

Jako dezinfekční prostředek do domácností lidé vykupují také technický líh. Jedna lahev podle informací Deníku vyjde přibližně na sto korun.