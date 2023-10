Jedním ze žhavých témat těchto dní ve Velešíně na Krumlovsku jsou štěnice. Respektive zamořená hnízda jiřiček na domech, ze kterých tito paraziti vlezli do bytů a pokousali obyvatele. Ve Velešíně jde letos už o třetí případ. Šéf záchranné stanice, který radí i deratizačním firmám, uklidňuje, že takovou situaci lze celkem snadno řešit a také jí předcházet.

Štěnice ptačí. Ilustrační snímek. | Foto: Syrio/Wikipedia Commons/CC BY-SA 4.0

Zeštípaná skončila v zimě seniorka z velešínského domu s pečovatelskou službou, o něco později další obyvatelka města v jiném domě. A teď se situace opakuje: štěnice ptačí, nikoli domácí, se dostaly do právě opraveného městském bytě v paneláku, kam se měl stěhovat nájemník.

Na první pohled vypadá stejně jako obávaná štěnice domácí, jen je o něco menší. Řeč je o štěnici ptačí. Tento parazit se živí na vlaštovkách, jiřičkách či vrabcích domácích. Když ale nemá v hnízdě, ze kterého vyletí mladí, co jíst, vyrazí za potravou, kterou může být i lidská krev. Nicméně v domácnostech se nemnoží, ani nezalézá do nábytku, jako to dělá štěnice domácí.

„Stěhování jsme ale museli odložit, protože se musí provést už druhá dezinsekce. První nezabrala,“ přiblížila Zuzana Marečková ze Správy majetku města Velešín. „Paní uklízečka šla mýt okna, otevřela tabuli, hnízdo spadlo dolů do bytu a vyrojila se z něj spousta štěnic. Byla z toho zoufalá, že to nestíhá zabíjet, my jsme zase měli strach, aby štěnice nepřelezly k nájemníkům dolů. A tak jsem volala okamžitě derazitační firmu a od 27. září to řešíme.“

Ze spaní je budilo úporné svědění. Netušila, že doma mají plno štěnic.

První postřik firma provedla minulý týden, v pátek ho bude opakovat. „Je to ve Velešíně už třetí případ. Začalo to v lednu pokousanou seniorkou v tamním domě s pečovatelskou službou,“ popsala správkyně městského majetku. „Museli jsme na dvě hodiny složitě přesunout všechny seniory jinam, pak se musel nechat postřik dalších čtrnáct dnů působit.“

O štěnicích, které by žily v ptačích hnízdech, předtím neměla Zuzana Marečková ani tušení. „Vůbec bych nevěřila, že je něco takového možné, kdybych to neviděla na vlastní oči,“ podivila se. Nicméně si nechali hmyz odborně posoudit a potvrdit, že to je právě tento druh, štěnice ptačí. A také si dali odsouhlasit odstranění hnízd jiřiček, ze kterých štěnice vylezly. „Řešíme to s životním prostředím v Kaplici,“ vysvětlila. Žádná ptačí hnízda by se totiž podle zákona neměla jen tak shazovat. „Nemůžete ale lidem říct, že i když jim z toho lezou štěnice, shodit to nemůžete, protože musíte počkat na povolení.“

Štěnice se šíří Evropou. Řeší je i Česko, účinně je zlikvidují pouze odborníci

Správa majetku města poté, co se štěnice do bytu dostaly, požádala jménem své jednatelky Zuzany Marečkové obyvatele domu, aby neprodleně odstranili i další hnízda, a pokud to někdo neudělá a bude mít na okně hnízdo, bude muset výjezd deratizační firmy uhradit ze svého. Snímek upozornění začal kolovat po sociálních sítích, společně s námitkami, že obyvatelé vyššího věku přece nemohou sami lézt po parapetu. „Bylo to nešťastně formulováno, to uznávám. Někteří nájemníci vstup do městských bytu kvůli dezinsekci dříve neumožnili, ačkoli mají ze zákona povinnost vlastníkovi přístup umožnit. Kdo potřebuje s odstraněním hnízda pomoci, tomu samozřejmě pomůžeme, resp. jsme domluvení i s našimi hasiči, že hnízdo odstraní oni.“

Domnívá se, že k tak výraznému výskytu štěnic letos došlo kvůli nezvykle teplému počasí. „Štěnice už by měly tohle dobou hibernovat, ale tím, jak je teplo, jsou pořád aktivní,“ myslí si. „A protože ptáci už odletěli do teplých krajin, lezou k lidem. Lidi to často svádí na sousedy, že štěnice jdou od nich, i nám tu někteří říkali, od koho přesně to údajně přilezlo. Ale tyhle jsou z ptačích hnízd.“

Zachránce zvířat: Letos je pro štěnice optimální sezóna

Že se na větším výskytu štěnic ptačích podepsalo počasí, si myslí i Karel Makoň, vedoucí záchranné stanice živočichů Plzeň, který zároveň varuje před zbytečným strháváním hnízd. „Stává se to v mimořádných situacích, např. když je velké vedro, kdy se štěnice snaží ukrýt v chládku. A záleží na tom, jaký je rok, jaké panuje sucho a tak dál. Občas jsou v hnízdech i blechy,“ naznačil. „Deratizační firmy to ale umí dneska bez problémů řešit. Takže ano, stát se to může, že se dostanou do bytu, ale určitě nejsou v každém hnízdě.“

Karel Makoň v záchranné stanici živočichů.Zdroj: Archiv

Když už ptáci odlétli a jsou pryč, je vhodné zamořené hnízdo sundat. „Hlavně pokud je třeba v rohu okna bytu, na kostele to opravdu nemá cenu řešit,“ upozorňuje. „Ještě než se hnízdo sundá, je dobré dezinsekci fouknout dovnitř, nechat ji chvíli působit, hnízdo šikovně sundat, aby nespadlo do bytu, a pak to znovu ostříkat. To se dá provést bez problémů přes zimu, do února nebo března kdykoli. V době hnízdění už by to byl problém.“ Dodává, že se to ale stává i u jiných hnízd a jiných ptáků, než jsou jiřičky. „Firmy o tom vědí, konzultují to s námi a není to žádný neřešitelný problém.“

Více zamořená mohou být podle Karla Makoně i starší hnízda. „Jiřičky si možná postaví na stejném hnízdě nové hnízdo, to už ale bude čisté. U ptačích budek se problém s parazity řeší tak, že se budky čistí a hnízda se vyhazují.“

Štěnice jsou i v ČR: Jak se ubránit, jaké alergie způsobují, jak poznat kousnutí

Rozhodně podle něj není důvod k nějaké hysterii. „To se prostě někdy stává. Teď jde hnízdo sundat a vydezinfikovat,“ zopakoval. „V době hnízdění je to problém, ale i to umí odborné firmy vyřešit. Určitě není nutné zabíjet mláďata nebo ničit vejce.“

Zdroj: Youtube