Sněhová kalamita se podepsala i na práci táborské městské policie. Museli řešit řadu situací, které mělo na svědomí právě sněžení.

Městská policie volala o víkendu na pomoc hasiče k několika popadaným stromům. | Foto: MP Tábor

Hned v pátek ráno se ukázalo, že nevhodně stojící rumunský kamion mezi Ditou a čekanickým hřbitovem je ve skutečnosti nešťastník, který uvízl na zledovatělé vozovce. Jak doplnil mluvčí radnice Luboš Dvořák, s pomocí řidiče kolemjedoucího vozidla s posypem se jej podařilo ze svízelné situace vysvobodit. Pomoc potřebovala v noci na sobotu i řidička, která se sama nedokázala vyprostit ze sněhové závěje v Prokopově ulici. Vyjet se podařilo až strážníkovi. Sněhové přívaly se podepsaly i na řadě stromů, které neunesly tíhu bílé peřiny. Právě proto se v noci na sobotu zlomila borovice u zastávky MHD u bývalého Otavanu v ulici Kpt. Jaroše, poničila plot a zasahovala do silnice, odklidit ho proto přijeli hasiči. Obdobná zásah se opakoval hned dvakrát po 5. hodině ranní, padlé stromy překážely provozu ve Staroklokotské a Soběslavské ulici. Další zlomenou borovici ohlásil v sobotu krátce před 8. hodinou ráno místostarosta Radoslav Kacerovský. Strom v Havanské ulici padl na zaparkované automobily. „Hlídka provedla lustraci vozidel, z nichž jedno bylo poškozené. Strážníci vyrozuměli majitele. Druhé vozidlo sice poškození nejevilo, ale bylo nutné jej přeparkovat z důvodu zásahu přivolaných hasičů, kteří strom odstranili," shrnul Luboš Dvořák. Další padlý strom překážel v Týnské ulici u Pintovky. Zatímco jej hasiči odklízeli, strážníci ve spolupráci s jedním řidičem usměrňovali provoz a odkláněli auta přes Čelkovice. Padlý strom bylo třeba zlikvidovat také v neděli v ulici U Lázní.

Počasí mění silnice v kluziště, auta se poroučí do příkopů

Táboráci ale měli o víkendu trable také s alkoholem. Ten hlídky nacházely a likvidovaly v noci z pátku na sobotu v okolí hotelu Palcát, kde se bavila mládež na maturitním plese, akce ale byla poklidná. To v Bowlingu Sojčák došla personálu krátce před půlnocí trpělivost s hostem, který to s alkoholem přehnal. Vykazovat z provozovny ho ale už hlídka nemusela. „Při příjezdu strážníků ležel mladík ve sněhu před provozovnou, byl vulgární, nebyl schopen chůze. Vzhledem k obsazenosti záchytné stanice ho hlídka na chvíli posadila na lavičku zastávky MHD. Při opětovné kontrole místa se zde už nenacházel," popisuje Luboš Dvořák. Jiný mladík notně posilněný alkoholem budil pohoršení v sobotu nad ránem na vlakovém nádraží. Odmítal opustit halu, hlídka ho vyvedla až za použití donucovacích prostředků. „Vinou opilosti zjevně nevěděl, s kým má tu čest. Po pobytu na čerstvém vzduchu procitl a odešel na autobusové nádraží," dodal mluvčí.

Samostatnou kapitolou jsou bezdomovci. Jednoho strážníci vykazovali v pátek po 14. hodině z haly autobusového nádraží. Další osobu ležící na lavičce na autobusové zastávce v ul. Kpt. Jaroše hlásili obyvatelé po 21. hodině. „Podnapilou a podchlazenou „známou firmu“ z řad bezdomovců převezla záchranka do nemocnice," zmiňuje Luboš Dvořák. O půl jedenácté v noci požádala strážníky ostraha nádraží Českých drah o vykázání muže se psem z haly. Opět šlo o bezdomovce. Osoba ležící na chodníku před Briskem znepokojila Táboráky v neděli po 18 hodině. Jednalo se opět o muže z řad bezdomovců. Poté, co jeho stav zhodnotil lékař záchranky, muže strážníci převezli na záchytku.

Ze školky v Táboře se valil hustý dým. Prasklo horkovodní potrubí

A nouze nebyla ani o výtržnosti V neděli večer narazili strážníci v Husově parku na známého výtečníka. „Upoutával na sebe pozornost, byl hlučný, vykřikoval po lidech, snažil se vyprovokovat hlídače z nádraží ČD k napadení, vstupoval do komunikace. Opakovaně tvrdil, že nastupuje do vězení a je mu všechno jedno. Hlídka muže sledovala a zabraňovala v kontaktu s kolemjdoucími. Situace byla vyhrocená, ale k napadení nebo nutnosti užít donucovací prostředky nedošlo, dotyčný dobře zná hranice, kam až může svým chováním zajít," konstatuje Luboš Dvořák. Podobné to bylo v sobotu večer, kdy nejprve řidič MHD oznámil počmárané sedačky a okna autobusu a předal strážníkům popis dvou mladíků, které podezříval. Mladíky se ale nalézt nepodařilo. Po 22. hodině pak hlídka vyjížděla do Berlínské ulice, kde se měla pod schodištěm budovy bývalé. České spořitelny ukrývat podezřelá skupinka mládeže. Strážníci zkontrolovali osm osob, protiprávní jednání jim ale neprokázali.