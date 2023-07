Asi měsíc lze na okraji Veselí nad Lužnicí v průmyslové zóně pozorovat při práci těžkou techniku. Ta postupně rozebírá rozsáhlý areál bývalého továrenského provozu, kterému místní přezdívají Fišlovka. Objekt bohužel novodobě nikdy nenašel pořádné využití, ani o jeho pronájem nebyl zájem.

Z bývalé Fruty ve Veselí nad Lužnicí zbývají jen sutiny. Areál nenašel léta účel | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

V místě, kde jsou dnes hromady suti, plechu a prachu, kdysi stával lihovar, jádro bývalé Fruty pochází z roku 1895, uvádí kolektiv autorů Václav Jelínek, Ivan Jinda a Petr Šťovíček v knize Veselské století. Původně zde sídlila firma Fischl a syn, ti se přistěhovali z nedalekých Myslkovic, od nich je odvozen lidový název Fišlovka. Po lihovaru se zde zpracovávala zelenina a ovoce nejdříve pod značkou Fruta, později Rekord.

Jak přiblížil veselský starosta Vít Rada, aktuálně má firma u stavebního úřadu vydaný demoliční výměr a zhruba měsíc bourá budovy a stavby v areálu. „Mohou tak likvidovat stávající stavby a zároveň se předpokládá, že na místě v budoucnu vzniknou nové plochy pro výrobu a skladování,“ popisuje.

Nové skladovací prostory hodlají pak pravděpodobně nabídnout místním i cizím firmám. „Počítá se s výstavbou nových hal o jiných parametrech, odpovídá to informacím zaneseným do územního plánu. Mohla by to být logistická část areálu a sloužit třeba i sousedním podnikům, jako je Efko či Propesco,“ odhaduje Rada.

Staré budovy podle něj nenacházely dlouhodobě využití. „Nebyly komfortně využitelné, nabízeli je k pronájmu, ale nikdo o prostory nejevil zájem,“ uvádí s tím, že to byl zřejmě hlavní důvod demolice. „Konečně se ten areál využije, odhaduji, že několik desetiletí v podstatě ležel ladem,“ podotýká Vít Rada.

Z historie: Místní lihovar byl součástí hlavních rafinérií Fischl a spol. v Praze a ve Vídni, za 2. světové války se stala firma strategickým podnikem, protože líh sloužil i jako palivo do automobilů. Po válce došlo ke změně názvu z Fruty na Rekord, výroba lihu byla zastavena a začali tu zpracovávat brambory a pak i kysané zelí, které se na Veselsku dříve pěstovalo. Vyráběly se tu konzervy s ovocem a zeleninou, ovocné marmelády i přesnídávky. Po ukončení výroby se někteří původní zaměstnanci nevzdali a založili dnes sousedící a známou firmu Efko. Asi dvanáct objektů nyní postupně mizí v zapomnění. Zajímavostí je, že číslo popisné 167 má pod sebou dva protiatomové kryty.

