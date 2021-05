První místo v soutěži, jíž se mohli zúčastnit nejen studenti, ale i akademičtí a vědečtí pracovníci, postdoktorandi a vedoucí pracovníci, kteří pracují nebo studují na Jihočeské univerzitě, získala dvojice vědců, a také muzikantů Ladislav Ptáček a Milan Novák z Přírodovědecké fakulty JU.

Vymysleli to jako první na světě

Oficiálně se jejich projekt jmenuje Dálková regulace elektronických přístrojů s využitím servomotoru. Ocenění odborníci vysvětlili, co to vlastně znamená. „Zesilovač, se kterým hrají kytaristé na pódiu, má jeden zvuk, jako když se na starém rádiu nastaví knoflík a je to,“ přiblížil Ladislav Ptáček, který se na Katedře fyziky zabývá zpracování akustických signálů, automatickým rozpoznáváním zpěvů ptáků nebo elektronickými hudebními nástroj. „Zesilovač sice může hrát různě, víc zastřeně, jasněji, může být tišší, během hry to ale nemůžu měnit. Je to jako když si koupíte drahé auto a ono jede jen jednou rychlostí.“

I kytarový zesilovač je ale docela drahá věc, cena se může vyšplhat i přes sto tisíc korun. A tak vymysleli, jak ho ovládat na dálku, a to nohou. „Člověk si do něj jen nenechá vrtat, je to pro něj klenot. A my jsme udělali krabičku, kterou na něj položíte, jako hrneček na stůl. Je tam husí krk, dole je otáčecí kolečko, které nasadíte na knoflíky. Hrajete, v rukou máte kytaru, nohou přitom měníte zvuk.“ Ví, o čem mluví, on sám je kytarista a píše i pro časopis Muzikus, problém probíral i s hudebními profesionály.

Firmy o novinku stojí

„Z jednozvukového zesilovače máte multispektrální zařízení. Důležitá je neinvazivnost, nikdo si do zesilovače nemůže nechat vrtat, a my jsme vymysleli dálkové ovládání,“ doplnil Milan Novák z Katedry informatiky, kde vede Laboratoř embedded (vestavěných) systémů, a sám také muzikant, hrající na bendžo. „Nejlepší je, že ještě nikdo nic takového nevymyslel. Máme těsně před schválením evropský patent a už proběhla i jednání s firmami po Evropě o tom, kdo by to chtěl koupit.“

Finanční odměnu si vědci-vynálezci a vítězové JU Innovation nenechají pro sebe. Ladislav Ptáček ji dá kroužku vodního póla, který vede, zatímco Milan Novák ji rozdělí mezi své svěřence na letním dětském táboře.

Ocenění JU Innovation:

1. místo: Dálková regulace elektronických přístrojů s využitím servomotoru: Ing. Ladislav Ptáček, Ph.D. a PhDr. Milan Novák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta

2. místo: Aerační a oxygenační zařízení, zejména pro rybářské kádě: Ing. Jano Regenda, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod

3. místo: 3. místo: Sada pro odhalení virové nákazy COVID 19: Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D. a prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., Zemědělská fakulta

4. – 5. místo: Způsob přípravy černého česneku s antioxidační aktivitou a černý česnek připravený tímto způsobem: doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Ing. Jan Bedrníček a Ing. František Lorenc, Ph.D., Zemědělská fakulta

4. – 5. místo: Černý česnek s antioxidační aktivitou: doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D. a kol., Zemědělská fakulta