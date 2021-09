„V žádném případě nezpochybňujeme škodlivost kouření pro zdraví člověka, hájíme pouze zásadní a nezadatelné právo každého občana a tím je osobní svoboda. Odbory hájí a budou hájit práva zaměstnanců a ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. A svoboda rozhodování k tomu patří. Každý by se měl sám rozhodnout, jak se svým zdravím naloží,“ uvedl předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO při společnosti Robert Bosch České Budějovice Stanislav Jindra, sám nekuřák.

Podle zmocněnce Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jana Janouška mají odboráři u Bosche plnou podporu svých svazových kolegů. „Co jiného je vyhlášení firmy nekuřáckou, než jednostranné a svévolné rozhodnutí o zákazu kouření v podniku bez opory v zákonech. Žádný zaměstnavatel nemá právo svým zaměstnancům zakazovat cokoli, co jim coby svobodným občanům nezakazuje zákon. Takové opatření by se mohlo stát nebezpečným precedentem k dalším zákazům a nařízením,“ zdůraznil Janoušek. Rovněž nekuřák.

Šéf boschkých odborů Stanislav Jindra se domnívá, že nápad zakázat kouření se kdesi v managementu firmy zrodil pravděpodobně letos na jaře, kdy zaměstnanci zhruba tři měsíce nevyužívali vyhrazené prostory ke kouření kvůli omezení kontaktů v souvislosti s koronavirovou pandemií. Následně byla zahájena kampaň na odvykání kouření s tím, že od 1. ledna příštího roku bude českobudějovický Robert Bosch zcela nekuřácký.

„V každé firmě je mnohem víc problémů negativně ovlivňujících zdraví zaměstnanců. Ty ohrožuje nejen kouření o přestávkách, ale také práce ve vnuceném tempu, noční směny, jednostranné zátěže horních končetin a podobně,“ připomněl Stanislav Jindra. Odborářům mimo jiné vadí, že už vlastní proces odvykání kouření vnáší nerovnost mezi zaměstnance. Zatímco kuřáci získají odvykací benefity, nekuřáci vyjdou naprázdno.

Odbory požadují šest procent do mezd navíc

Kováci z Bosche uspořádali spolu s kolegy z odborové organizace OS UNIOS k této otázce anketu mezi zaměstnanci. Pro zachování kuřáckých míst se vyslovila zhruba třetina z nich. Svůj podpis připojila i řada nekuřáků. „Zaměstnavatele jsme s výsledky ankety seznámili, ale zatím bez odezvy,“ poznamenal Stanislav Jindra.

4. října začíná u Bosche kolektivní vyjednávání. I když klíčovým tématem budou samozřejmě mzdy, jeho průběh podle Stanislava Jindry nepochybně ovlivní i otázka kouření. „Vstřícnost, především výrobní části zaměstnanců, k nepopulárním opatřením, jako jsou například konta pracovní doby, se bude odvíjet od plánu firmy stát se nekuřáckou firmou. To může pro vedení firmy představovat velký problém k dosažení dohody. Základem našich požadavků, s nimiž jdeme do kolektivního vyjednávání, je nepodkročitelné minimum navýšení tarifních mezd o inflaci plus reálné navýšení mezd. Samotné navýšení mezd o inflaci je totiž jen dorovnání reálné mzdy, nikoli zvýšení mezd. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) navrhuje začínat na šesti procentech. Samozřejmostí bude i požadavek na navýšení benefitů v kapitolách příslušnosti k firmě, odstupném, důchodovém připojištění, příplatcích za práci ve vícesměnných režimech a hospodářském výsledku,“ konstatoval odborářský šéf Jindra.

Společnost Robert Bosch byla v Českých Budějovicích založena 1. května 1992 jako společný podnik stuttgartské společnosti Robert Bosch GmbH a Motor Jikov, a. s. V roce 1995 se společnost Bosch stala jejím jediným vlastníkem. Pro novou společnost byl kompletně vystavěn nový závod s nejmodernějším vybavením a infrastrukturou na globální úrovni, s vlastním oddělením vývoje a výzkumu, včetně zkušebny pro dlouhodobé zkoušky. Zatím poslední klíčovou investicí se stalo vývojové a technologické centrum otevřené v září 2019. Do samotné stavby budovy a vybavení laboratoří firma investovala na 850 milionů korun. Šest stovek vývojářů se zde zaměřuje na aplikovaný vývoj automobilových komponentů pro zákazníky z celého světa. Na výrobě a vývoji komponentů do osobních aut se v závodě podílí celkem téměř 4000 zaměstnanců.