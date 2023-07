Čtvrť Dvorce má v budoucnu nabídnout až 700 bytů ve čtyřech různých typologiích, občanskou vybavenost a veřejné prostory včetně rozšíření stávajícího parku a doplnění prvků modrozelené infrastruktury (zeleň a vodní prvky).

Podoba nové čtvrti Dvorce Táboráky zajímá. Radnice ji představila na besedě

„Hledáme odborníka se stavebním zaměřením, který má zároveň vhled do ekonomiky. Kromě toho, že potřebuje k této práci zkušenosti s řízením projektů stavebního charakteru, musí mít také zkušenosti s tím, jak funguje development,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík. Vítěz výběrového řízení mimo jiné zahájí konzultace se soukromými developery, bytovými družstvy nebo bankami a bude koordinovat přípravy projektů veřejné infrastruktury a dalších investic.

Zájemci o zajímavou a dynamickou pozici na úřadu v rámci Kanceláře architekta města (KAM) se mohou do výběrového řízení hlásit až do 10. srpna 2023 do 10 h. Písemné přihlášky přijímá podatelna Městského úřadu Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor. Další podrobné informace podá: MSc. Arch. Kateřina Čechová, vedoucí KAM, tel.: +420 770 106 339, e-mail: katerina.cechova@mutabor.cz. Více najdete ZDE. S vítězem uzavře radnice pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem v září 2023 nebo dle dohody.