Celkem poklidné jednání zastupitelů doznalo zásadní změny v moment, kdy se o slovo přihlásila opoziční zastupitelka Hana Randová. Nejprve stručně uvedla situaci a poté se na své kolegy obrátila s dotazem.

K dopravní nehodě došlo v noci z 21. na 22. prosince na hrázi Jordánu. Nikdo nebyl zraněn. Místostarostka se vracela domů po jednání rady města. Po havárii, k níž mělo dojít kolem druhé hodiny, se nechala odvézt domů přítelem, který také posléze nehodu nahlásil policistům.

„Nerozumím tomu, proč poté, co způsobila nehodu, nezavolala policii? Každý se to učíme už v autoškole. Kdyby vyčkala příjezdu policistů, bylo by zcela jasné, že před jízdou žádný alkohol nepožila,“ uvedla Randová s odkazem na spekulace, které se o důvodu odjezdu místostarostky Michaely Petrové šíří. Zároveň zdůraznila, že se země nacházela v nouzovém stavu a již platil zákaz vycházení po desáté hodině. Petrovou poté vyzvala k rezignaci na post místostarostky. Michaela Petrová pozdní odjezd odůvodnila přípravou na jednání před svou dovolenou.

„Druhý den jsem měla poslední jednání a hned potom dovolenou. Musela jsem to proto dodělat. Zeptejte se mých kolegů – potvrdí, že v tolik hodin jim ode mne běžně chodí e-maily,“ uvedla Petrová a zdůraznila, že se tehdy vracela z práce, což je povolené a zákaz vycházení tak neporušila. Havárii odůvodnila následovně: „Byla jsem unavená a měla jsem za sebou těžké období, byla to Nepozornost. Způsobila jsem nehodu, byla to lidská chyba, které lituji. Nicméně nezpůsobila jsem škodu nad sto tisíc a nikomu jinému jsem neublížila. Nejednala jsem v rozporu s ničím. Člověk je v tu chvíli v šoku. Celá situace je nyní v šetření a já bych se k ní dál nerada vyjadřovala, abych ji neovlivňovala,“ uzavřela Michaela Petrová.

Hanu Randovou však její vysvětlení neuspokojilo a obvinila ji z toho, že dává špatný příklad táborské veřejnosti. „Utekla jste od nehody jako malá holka, to je prostě fakt,“ nešetřila místostarostku. Přidala se i opoziční zastupitelka Soňa Šicnerová. „Je mi líto, že se situace takto veřejně přetřásá. Myslím si ale, že si jako vaši kolegové zasloužíme podrobnější vysvětlení,“ zdůraznila. Koaliční zastupitel František Korbel následně vyzval místostarostku k tomu, aby do příštího jednání zastupitelů předložila protokol o nehodě a vysvětlení, které podala policistům. „Bylo by dobré, abychom znali dokumentaci a nespekulovali o něčem, o čem sami nic nevíme,“ uvedl.

Do diskuse se zapojil i opoziční zastupitel František Dědič. „Tím, že se nechala od nehody odvézt, porušila přinejmenším dva právní předpisy a je otázkou, zda některý z těch činů není na hraně trestného činu. Už jenom to stačí na výzvu k odstoupení,“ zdůraznil.

Koaliční zastupitel Jakub Smrčka se na zastupitele obrátil s otázkou, zda je vhodné a možné vystavovat veřejně policejní dokumentaci ještě před uzavřením šetření.

Zdroj: Archiv Deníku

Hlasování o odvolání táborské místostarostky Michaely Petrové. Foto: Archiv Deníku

Dostatek hlasů pro odvolání místostarostky Michaely Petrové se však nakonec nenašel. Pro bylo pouhých dvanáct hlasů z potřebných čtrnácti. Oproti tomu při hlasování o předložení místostarostčina podání vysvětlení policii bylo pro 23 zastupitelů.