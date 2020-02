V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Táborsko

1. Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, příspěvková organizace, Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí

Společné zážitky seniorů a dětí z mateřské školy

Naše organizace od roku 2018 pořádá setkávání seniorů s dětmi z mateřské školy. Ze zkušenosti tak víme, jaké činnosti děti a seniory nejvíce spojují a které je nejvíce baví. Jsou to činnosti, při kterých senioři mohou předat dětem něco ze svých zkušeností, ukázat jim svoje dovednosti - když se jednoduše cítí užiteční. Naopak rádi přijímají dětské úsměvy, těší se z písniček, které si pro ně děti nacvičily, nebo dělají společné činnosti, které jsou pro obě skupiny podobně náročné. Každou návštěvou do našeho zařízení s sebou děti přinášejí radost, úsměvy, dojetí a spoustu energie. Stejné pocity jim chodíme "ukrást" také do školky. Setkávání mají smysl především tehdy, když se dějí opakovaně, a to především z toho důvodu, že se obě strany lépe poznají, osmělí se, získají jistotu a důvěru k sobě navzájem. Proto chceme, aby se společná setkání konala alespoň jednou za měsíc. Uspořádáme společné cvičení jógy pro děti a seniory, upečeme jablečný závin, cukroví, zahrajeme si společenské hry, pozveme si zajímavé lidi na ukázku tradičních řemesel, vytvoříme něco z keramiky, přečteme si pohádky, vyrobíme něco z papíru, zazpíváme si, pozveme si rybáře na besedu, opečeme společně buřty.

2. Domov pro seniory Bechyně, Na Libuši 999, 391 65 Bechyně

Divadelní představení na mezigeneračních setkáních v Bechyni

Intenzivnímu propojování nejmladší a nejstarší generace se věnujeme pět let. Pravidelně k nám docházejí jak děti z Mateřské školy Jahůdka, tak žáci ze ZŠ Františka Křižíka i studenti ze SUPŠ. Setkávání považujeme za obohacující nejen pro seniory, které dětské návštěvy vždy potěší, ale i pro děti a mládež, neboť se tak přirozeným způsobem tvoří vztah k seniorům, respekt k lidem s hendikepem. Projekt dm a Deníku vítáme, neboť naše celoroční běžná setkávání budeme moci díky daru završit další zajímavou a pro nás netradiční aktivitou: divadlem.