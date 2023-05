Při příležitosti 120. výročí zahájení provozu na unikátní železniční trati Tábor-Bechyně pořádá Národní technické muzeum a Husitské muzeum v Táboře výstavu, která návštěvníkům představí historii této první železniční elektrifikované dráhy u nás, osobnost „českého Edisona“ Františka Křižíka a příběh motorového vozu „Elinka“ ze sbírky Národního technického muzea. Slavnostní zahájení výstavy s hudebním doprovodem táborských Pouličníků se koná ve čtvrtek 18. května od 17 hodin v gotické síni Staré táborské radnice.

Stavba a zahájení provozu Křižíkovy elektrifikované tratě z Tábora do Bechyně na historických fotografiích atelieru Šechtl a Voseček. Zveřejňujeme je s laskavým svolením Marie Šechtlové. | Foto: Atelier Šechtl a Voseček

„Moc mě těší, že v Táboře, ve městě, které je spojené s nejstarší železniční elektrickou tratí u nás, můžeme díky spolupráci s Husitským muzeem ukázat výběr z naší bohaté sbírky spojené s osobností vynálezce a podnikatele Františka Křižíka, který se na vzniku trati významně podílel. Návštěvníci uvidí Křižíkovu pokusnou obloukovku, zlatou medaili z elektrotechnické výstavy v Paříži 1881, historické fotografie Bechyňky i dosud nezveřejněný portrét Františka Křižíka a jeho manželky. Při oslavách výročí se pak i letos vydá na svoji trať provozní exponát Národního technického muzea a nejstarší elektrický železniční vůz u nás M 400.001 zvaný Elinka z roku 1903, “ uvedl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

„Osobnost Františka Křižíka je v Táboře neodmyslitelně spjata s historickým fenoménem jeho ,Bechyňky‘, na kterou nedají obyvatelé celého regionu dopustit. Pro Husitské muzeum je tak velkou ctí spolupracovat s Národním technickým muzeem a připojit se k ostatním organizátorům oslav 120. výročí této technické památky. Výstava je rovněž malým, ale vítaným závdavkem možné budoucí stálé prezentace tohoto tématu v Táboře,“ sdělil ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka.

Železniční trať Tábor-Bechyně, o které se uvažovalo už od roku 1874, zahájila provoz 21. června 1903. Dodnes po ní jezdí elektrické vlaky, a přestože se za 120 let mnohé změnilo, zůstává unikátem.

Slavnostní zahájení výstavy s hudebním doprovodem táborských Pouličníků se koná 18. 5. od 17 hodin v gotické síni Staré táborské radnice.



Výstava v Husitském muzeu v Táboře v Galerii Stará radnice potrvá od 19. 5. do 25. 6. 2023. Otevřena je od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hod.



19. a 20. 5. jsou připraveny komentované prohlídky s Bc. Helenou Cedlovou, archivářkou a dokumentátorkou Národního technického muzea v Praze, spoluautorkou výstavy. Pouze po předchozí rezervaci.

19. 5. dopoledne pro školy (K. Nimrichtrová, 734 570 334),

pro veřejnost 19.5. ve 14.30 a

20. 5. ve 14 a 16 h (objednavky@husitskemuzeum.cz, 774 059 263)

„Výraznou osobností, která přispěla k vybudování první elektrické trati u nás, byl František Křižík. Právě on také řídil během slavnostního otevření motorový vůz zvaný Elinka, který je nyní součástí sbírek Národního technického muzea a za léta své činnosti prošel mnoha změnami. Nejvýraznější je nyní červený nátěr, který vystřídal zeleň rakouských drah. O Bechyňce, Elince a Křižíkovi se dozvíte víc, pokud navštívíte výstavu pořádanou v Táboře od 19. 5. do 25. 6. 2023,“ láká za Národní technické muzeum Jan Duda.

Pro děti i jejich doprovod je připravena hravá místnost, která čerpá z úspěšné bechyňské výstavy Vynálezy Františka Křižíka. Řada interaktivních prvků představuje rozmanitost oblastí, v nichž se tento elektrotechnický vynálezce, inovátor a podnikatel uplatnil. Vedle elektrického pohonu kolejových vozidel jsou to třeba jeho projekty osvětlení měst a společenských budov nebo elektromotory a generátory. Hlavním posláním výstavy je však probudit v dětských návštěvnících nadšení a touhu objevovat, zlepšovat a tvořit.