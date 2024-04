/STORY/ Sadbu zeleniny, trvalky, skalničky, okrasné keře, bylinky, keramiku, proutěné zboží i inspirativní aranže a dekorace opět po roce nabídla tradiční květinová výstava v Radimovicích u Želče na Táborsku. Tu pořádají už léta ve spolupráci se zahradníky ze širokého okolí členové místní základní organizace Českého svazu zahrádkářů (ZO ČSZ). Deník vyrazil na místo a vyzpovídal je.

Tradiční prodejní výstava květin se v Radimovicích u Želče na Táborsku uskutečnila od pátku 26. do soboty 27. dubna. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Výstava, která se koná dlouhá léta v sokolovně vždy koncem dubna, láká během dvou dnů desítky i stovky amatérských pěstitelů ze širokého okolí. Podle předsedkyně ZO ČSZ Zdeňky Vokurkové se na ní podílí všech 27 členů. „Snažíme se inovovat a měnit vzhled výstavy, aby byla pro návštěvníky stále atraktivní. Děvčata si s tím letos zvlášť pohrála a slyšíme jen samou chválu,“ popsala.

Moderně pojali i květinové aranže. „Aktuálně se hodně používají různé zahradní drtě, barevné kamínky, mulčovací kůra a podobně, to vše jsme nakombinovali se dřevěnými prvky, aby se u nás mohli lidé inspirovat,“ prezentovala vnitřní expozici.

Mrazivé noci podle ní květiny zvládly mnohem lépe než ovocné stromy. „Kytičky, které mají dužnatější a silnější lupeny, extrémní počasí celkem ustály, stejně tak skalničky a všechny výpěstky ve skleníkách. Hůře na tom jsou letničky a některé náchylnější rostliny, které mráz sežehnul,“ vysvětlovala. Kromě ovocných stromů, které jsou na tom nejhůře, pomrzly třeba i ořechy. „Záleží, kde a jaký byl mráz. Někde nepomohly ani postřiky, ani netkané textilie. Osobně mohu říct, že to odnesly magnolie, náchylné jsou také hortenzie,“ uvedla s tím, že většina kvetoucích rostlin by se měla vzpamatovat. „Může se stát, že pouze méně pokvetou,“ dodala Zdeňka Vokurková.

Unikátní aranže z časopisů, knih a novin

Obrovský zájem veřejnosti letos budila jedinečná díla Marie Marešové. Ta je členkou ZO ČSZ Radimovice u Želče asi od roku 1977 a ráda pěstuje zeleninu i květiny. Ta zmínila, že výstava se připravuje několik měsíců a pracují na ní i rodinní příslušníci členů. „Moje maminka s tatínkem tuto tradici zakládali, tehdy se jmenovala Za krásu životního prostředí. Pak po asi desetileté přestávce, když už jim na to nestačily síly, jsme se toho ujaly já se Zdeňkou a děláme to dodnes. Pomáhají nám manželé, přípravy děláme už od ledna. Jsme rády za každý nový nápad,“ usmívala se.

Inspiraci hledá na internetu, zejména kreativním webu Pinterest. Nejvíce dam se dotazovalo na její papírové šaty s kouzelnými květy. „Myslím, že by se daly i nosit a upravit na míru, jedna silnější paní se na to i ptala. Tak jsem jí říkala, že klidně rozeberu ještě jednoho Zahrádkáře,“ konstatovala Marie Marešová. Na výrobu použila kolem pěti časopisů a strávila prací asi 24 hodin.

„Byl to všeho všudy jeden den s přestávkami. Horší to bylo s knihami, to srdce a dort jsem dělala asi dva měsíce. Myslela jsem, že mi bude stačit rastr, ale musela jsem používat i milimetrový papír,“ doplnila ke svým výtvorům.

Mladší generace zahrada neláká

Zájem mladších generací o zahradničení a členství v organizacích podle přítomných dam upadá. „Aktuálně máme jednu mladší členku, která je aktivní a těšíme se, že s ní bude dobrá spolupráce. Ta vytvořila květiny z organzy. Jinak mohu říct, že mladší ročníky se k nám nehrnou. Mladší na to nemají čas, protože jsou zaměstnaní,“ míní.

Věkový průměr členů odpovídá spíše seniorskému věku, převážně 70, 75 let a výše. „Hodně nás je ve věku kolem 70, pár 60 plus,“ upřesnila Zdeňka Vokurková.

Další oblíbené akce pro zahrádkáře v kraji

Na hojně navštěvovanou zahrádkářskou výstavu lze vyrazit také do Chotovin u Tábora, tam v prostranství kolem kulturního domu zahrádkáři nabídnou široký sortiment zboží třeba i s rybičkami do jezírek o druhém květnovém víkendu od pátku 10. do neděle 12. května, vždy od 9 do 18 hodin, v neděli pak pouze do 13 hodin.

Největší jihočeská akce pro kutily a zahrádkáře, Hobby, na českobudějovickém výstavišti začíná o den dříve, už ve čtvrtek 9. a končí v neděli 12. května. Nabídne mimo jiného také kuchyňské, chovatelské a rybářské potřeby, tematické tiskoviny a škálu občerstvení. Součástí je bohatý doprovodný program, lze se těšit například na ukázky bojových sportů či modelářskou show. Otevřeno bude v uvedené dny od 9 do 18 hodin, v neděli pak o hodinu méně.

