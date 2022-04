OBRAZEM: Hudební tóny pro Ukrajinu se nesly kostelem sv. Petra a Pavla v Kaplici

Při páteční vernisáži se kino zcela zaplnilo návštěvníky. „To, že se nyní nacházíme společně na tomto místě svědčí o tom, že nám současná situace na Ukrajině není lhostejná a chceme pomoci lidem, kteří kvůli válce museli opustit své domovy a ocitají se v nouzi,“ zahájil vernisáž Filip Putschögl, manažer kultury města Český Krumlov. „Za to, že jsme se tu sešli, vděčíme Anežce. Zejména jejím studentům, kteří přišli s nápadem uspořádat tuto výstavu, a pedagogům, kteří ji pomohli zrealizovat. Jejich společným úsilím se tady během několika málo týdnů shromáždilo více než 300 uměleckých děl, které momentálně zdobí prostory kina a zanedlouho už mohou zdobit vaše domovy. Celková cena výtvarných děl je 347 000 korun. Darovalo je celkem 50 umělců, je to jejich osobní vklad. Všem patří veliký dík. Můžeme si udělat radost nákupem uměleckého díla a zároveň podpoříme dobrou věc. To nemá chybu. Celý výtěžek akce bude věnován na transparentní účet, který zřídilo město Český Krumlov.“

„Transparentní účet jsme zřídili hned, jak válka na Ukrajině začala,“ řekl starosta Dalibor Carda, který nad výstavou převzal záštitu. „Město vložilo na účet prvních 250 000 korun s tím, že tam mohou přispívat všichni dárci. Každá koruna půjde na pomoc Ukrajině, ať už v průběhu války nebo po jejím konci. Z účtu budeme hradit věci spojené s výdaji pro lidi, kteří sem přišli z Ukrajiny. Potřebují různé služby, je třeba zafinancovat jejich dopravu, vypravit kamiony se sbírkami a podobně. Děkuji všem lidem, kteří věnovali věci do sbírek, třeba na městské policii a dalších místech. Patří vám obrovský dík za to, jak jste se k pomoci postavili.“ Sdělil, že na transparentním účtu je v současnosti něco přes půl milionu korun. „A věřím, že tam další peníze budou přibývat,“ pokračoval starosta. „Utečenců je tady v současnosti kolem 400. Prožili strašné věci a potřebují psychickou, materiální a další pomoc od nás všech. Jsou tu i lidé talentovaní, mezi dětmi dobří sportovci a podobně. Je třeba je zapojit do různých kroužků, sportovních oddílů, aby jim to pomohlo zapomenout, co prožili na Ukrajině. Věřím, že když vy tady uděláte radost nákupem nějakého díla, rozlije se radost i ve vašich srdcích.“

Výstavu nazvanou Anežka pro Ukrajinu v pátek v krumlovském kině Luna zahájila slavnostní vernisáž, kterou navštívilo množství návštěvníků. Prodalo se již mnoho výtvarných děl za velké peníze, ale stále si je na výstavě možné některá vybrat. Jejich koupí pomůžete navýšit výtěžek, který půjde na transparentní účet města na výdaje spojené s pomocí ukrajinským uprchlíkům, kteří našli útočiště v Českém Krumlově.

Výtvarné práce na výstavu poskytli studenti Střední umělecko průmyslové školy sv. Anežky České a četní umělci. Podpořte tuto charitativní akci a snahu studentů pomoci, neboť právě oni vznik benefiční výstavy iniciovali. Výstava trvá pouze do neděle 3.4.. Výstavu si můžete prohlédnout a nějaké dílo si vybrat do 18 hodin.

Studenti umělecké školy sv. Anežky na výstavě nemohli chybět, plnili roli asistentů prodeje. „Mě nejvíce těší iniciativa našich studentů,“ ocenil ředitel školy Martin Busta. „Sami přišli a řekli: Chceme pro Ukrajince něco udělat. Cílem školy není jen vychovat absolventa výtvarně zručného, ale i člověka, který má určité kritické myšlení, dokáže přemýšlet v souvislostech, a na základě toho si vytvořit nějaký postoj a názor. To je nesmírně důležité. A to naši studenti ukázali. A také chci vyzdvihnout, že stačí jeden telefon na město, a všechno běží. Ať už jsou to kino, které poskytlo prostory, přátelé výtvarníci, kteří poskytli své výtvory. Šlo to opravdu samospádem, i když příprava stála strašnou spoustu energie všech lidí, kteří se zapojili. Patří jim můj dík.“

Ještě před prodejem atmosféru dotvořili a velký potlesk sklidili muzikanti Michal Bahrii a Jevgenij Ibragimov. „Je mi 23 let. Přišel jsem do Krumlova, když v roce 2016 začal konflikt na Donbasu,“ představil se Michal Bahrii. „Zahraji dvě skladby. Jedna bude v ukrajinštině, a další v ruštině.“

Po slavnostním zahájení se návštěvníci vrhli mezi díla a do dvou hodin bylo tři čtvrtě vystavených věcí vyprodáno. Od 19 hodin pak začala přednáška Putování po Ukrajině očima fotografa Jiřího Šneidera. A následoval ještě dokument z Laosu Veroniky Koubové. Výstava v kině trvala do té doby, než se díla vyprodala, ale maximálně do neděle.