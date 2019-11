V současné době je celá záležitost ve stadiu projektové dokumentace a s uvedením novinky do provozu se počítá ve druhé polovině příštího roku, případně v prvním pololetí roku 2021.

Jak zdůraznil ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý, vznik veselské základny není v současné síti ZZS bezpodmínečně nutnou položkou, ale krokem k dalšímu zkvalitnění práce záchranky na jihu Čech. Nové výjezdní místo zacílí na pomezí Českobudějovicka, Jindřichohradecka a Táborska, konkrétně v oblasti Třeboňské pánve či obcí v okolí Dolního Bukovska.

„S dodržením zákonem určeného plánu plošného pokrytí nemáme problém, ale díky základně ve Veselí můžeme tyto oblasti pokrýt ještě lépe a efektivněji. Tím se zároveň uleví záchrance v Soběslavi, která má hodně práce s pokrytím dalších oblastí,“ prohlásil Marek Slabý.

V pořadí už třiatřicátá výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby na jihu Čech najde své místo v budově bývalé drážní polikliniky, kterou si Jihočeský kraj coby investor pronajal od jejího soukromého majitele. Celá věc se tak dotýká záležitostí samotného města v podstatě jen okrajově. I jeho vedení se přitom touto myšlenkou zabývalo. Potvrdil to starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada. „Zřízení výjezdové základny záchranky v minulosti v plánech města nefigurovalo. Po několika letech jsme o něj projevili zájem, ale v tu chvíli už byl pan Slabý v jednání se soukromým subjektem. Pro občany to má samozřejmě stejný efekt; základna prostě jen nebude v budově patřící městu,“ řekl první muž veselské radnice. „Pokud by se ale měla současná dohoda nějakým způsobem zkomplikovat, jsme připraveni do jednání vstoupit a nabídnout pomoc,“ doplnil Vít Rada.

Dodejme, že roční výdaje na provoz výjezdové základny ve Veselí nad Lužnicí se budou podle informace ředitele ZZS Jihočeského kraje Marka Slabého pohybovat okolo 5 milionů korun.

Miloslav Kočí