V rámci soutěže Deníku Předplať a vyhraj jednu z cen získala Anna Vacková z českobudějovické čtvrti Zavadilka, která je už jedenáct let předplatitelkou Deníku. Předplacené má ale také různé časopisy z produkce vydavatelství VLTAV LABE MEDIA a například vloni je využila také jako vánoční dárky. "Nebylo možné moc obcházet obchody," vysvětluje Anna Vacková. „Musím se Vám svěřit, že mně moje rodina nazvala jejich Poštovní novinovou službou, protože každému z nich platím nějaké předplatné,“ dodává s úsměvem. Některé časopisy už objednává celé roky, například Kondici pět let.

Sama si nově předplatila Dům a zahradu, díky tomu uspěla i v soutěži Deníku. "Baví mě věci, které se týkají zahrady nebo domu. Časopisu Domov mám osm ročníků," říká Anna Vacková a doplňuje, že nyní využije zajímavé tipy hlavně při péči o terasu.

K tištěným médiím má vztah po celý život a i když internet také využívá, pořád oceňuje některé přednosti tištěných novin a časopisů. Třeba jejich přehlednost nebo šanci vzít si je do křesla či ke stolu na čtení. A blízko má k tisku i jinak. "Pocházím z pošťácké rodiny. Na poště pracovali moje rodiče i sestra," připomíná Anna Vacková, která instituce měla dříve na starosti roznos tiskovin. A dokud žila na nedalekém sídlišti Vltava a neměla předplatné Deníku, kupovali v rodině každý den noviny. Teď mají díky Anně Vackové všichni v rodině nějaký předplacený časopis včetně mládeže. Sama vzpomíná, jak už jako dítě vyrůstala na Mateřídoušce, pak četla Ohníček… "Pořád jsme měli doma něco předplacené," zdůrazňuje. Dnes čte třeba Deník nebo zmíněný Domov a zahradu.

V Deníku se jí líbí pestrost zpravodajství, které doprovází třeba sudoku nebo křížovka. Přečte si i to, jak se daří jihočeským sportovcům… Když jí přijdou noviny nebo časopis do schránky, hned je pro ni den hezčí. Sama ještě i po sedmdesátce pracuje ve finančnictví, výhru dvacet tisíc korun si převedla na penzijní připojištění. Když dostala zprávu, že získala tak nečekaný dárek za předplatné, byla překvapena. "Strašně mě to potěšilo. Nečekala jsem to. V životě jsem nikdy tolik nevyhrála," oceňuje výhru Anna Vacková.

Výherců soutěže bylo mnoho. A hlavní cena? Sto tisíc v hotovosti. Vyhrál je Ferdinand Prášek z Klášterní Skalice na Kolínsku.

