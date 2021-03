Křížová cesta ke kostelu svatého Jakuba v Jindřichově Hradci.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

První zmínky o křížové cestě jsou z počátku 16. století. Roku 1693 bylo nákladem Anny Beerové bylo jedenáct zastavení ke kostelu svatého Jakuba upraveno do nové podoby. Úpravy byly dokončeny a cesta vysvěcena 16. března 1695, dvanácté zastavení bylo doplněno roku 1869. Jednotlivá zastavení tvoří zděné výklenkové kaple, v jejichž nikách byly původně umístěny malby na plechu představující pašijové výjevy, vytvořené kolem roku 1850 podle obrazů křížové cesty v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jejich autorem byl Jan Scheffel z Jindřichova Hradce. V prvních dvou zastaveních bylo původně po dvou výjevech. Autorem posledního čtrnáctého obrazu Pohřeb Páně byl Jan See.

Protože byly plechové desky v havarijním stavu a malba na nich byla nezřetelná, byly postupně ze všech zastavení odstraněny. Několikrát byla křížová cesta opravována. Roku 2012 byla zrestaurována akademickým sochařem a restaurátorem Vladimírem Krninským. Ohledně osazení pašijových obrazů byla zvolena cesta pořízení fotokopií obrazů novogotické křížové cesty z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci a jejich umístění do jednotlivých kapliček a dvě poslední na zeď kostela. A v roce 2014 znovu slavnostně otevřená. Zdroj: wikipedia