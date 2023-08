Fanoušci skateboardingu v Táboře se možná konečně dočkají dalšího sportoviště. Už na jaře by totiž mohl stát na prostranství u zimního stadionu nový skatepark. Návrh na jeho stavbu vyhrál první ročník participativního rozpočtu v roce 2020. Vyčleněná částka půl milionu korun ale byla na vybudování podobného zařízení příliš nízká.

Nový skatepark vyroste na prostranství vedle zimního stadionu. | Foto: Archiv města Tábor

Radnice se proto rozhodla projekt z participativního rozpočtu vyjmout a navýšit finance na jeho vybudování. Realizaci následně zkomplikoval i výběr dodavatele.

Menší skatepark už v Táboře funguje na Sídlišti nad Lužnicí. Ten nový by měl vyrůst na opačné straně města, na Pražském sídlišti u bočního vchodu a schodiště zimního stadionu, ze strany k ulici Václava Soumara. Umístění podle vedení města dává smysl i vzhledem k plánované nové čtvrti Dvorce, která je v plánu v sousedství stadionu. „Povrch nového skateparku by měl být ze žulových desek, což je relativně unikát a trochu nadstandardní řešení. Přiklonili jsme se k němu i proto, že skatepark bude úplně jinak vypadat a nebude to pouze betonová věc, která slouží jen určité komunitě,“ přiblížil starosta Tábora Štěpán Pavlík. Ve hře byl také levnější povrch z litého betonu, ten by si ale vyžádal náročné přeložky sítí a město ho proto zamítlo.

U táborského zimního stadionu vyroste skatepark

Radnice letos vyhlásila už dvě výběrová řízení na zhotovitele stavby. Do prvního se ale nikdo nepřihlásil a následné druhé kolo přineslo pouze jednoho zájemce. „Přestože jsme vysoutěžili úspěšně firmu a přihlásil se jeden uchazeč, předpokládanou hodnotu zakázky 6,9 milionu korun si představoval tak, že bude za 10,2 milionu bez DPH, což bylo samozřejmě příliš,“ zdůvodnil starosta Pavlík.

Radnice proto zkusí najít dodavatele potřetí. „Rozhodli jsme se na radě města, že zopakujeme výběrové řízení ve stejných parametrech, pouze v rámci úspor na třech místech vyrušíme takzvanou žulovou lavičku, která není místem k sezení, ale jde o jednu z nízkých překážek a nahradíme ji takovými trubkami z oceli, po kterých se dá jezdit a stejně tak tam zatím nepostavíme minirampu,“ upřesnil starosta a dodal, že bez těchto prvků je úspora na stavbě skateparku kolem dvou milionů korun a zároveň neutrpí jeho kvalita.

Nový skatepark by se podle slov táborského starosty mohl otevřít už v dubnu příštího roku.

Do budoucna by se sportovní vyžití v lokalitě mohlo rozšířit ještě o workoutové hřiště. Žádost o krajskou dotaci na jeho vybudování naproti budoucímu skateparku v prostoru za autobusovou zastávkou si podala základní škola Zborovská, zatím ale nebyla úspěšná.