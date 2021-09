Tento závod je podle tajemnice jihočeské brigády vrcholovou zkouškou. „Pes i člověk by měl být připraven na jakoukoliv situaci i prostředí, nesmí se nechat rozhodit rušivými vlivy, pracovat efektivně, rozdělit si terén na více úseků a nic nevynechat,“ popsala Kučerová.

Retrívr označí místo v přepravním kontejneru pod schodištěm hlasitým štěkotem. Miroslava rozsvítí baterku a jde se podívat. „Hálo, je tam někdo? Výborně, Aragone, to je dobře, chlapík,“ pochválí vzápětí svého psa. Člověk však na výzvy neodpovídá. „Osoba se neozývá, prosila bych vyprošťovací četu, zřejmě je zraněná,“ hlásí nález rozhodčí a ta jí vyhoví, pátrání může pokračovat.

Živí figuranti musí být na místě půl hodiny před vstupem prvního soutěžícího do trenažéru. „To je z důvodu, aby se stačil jejich pach rozvinout,“ vysvětlila tajemnice Jihočeské brigády záchranných kynologů (JČBZK) Petra Kučerová.

Muniční sklad hlídali vojáci. „Bohužel nevíme, kde se v době výbuchu přesně pohybovali. Budovy detonace zničila, jediné, co zbylo je sklad materiálu v přepravních kontejnerech,“ doplnila informace.

V rakouském příhraničí vybuchl muniční sklad, v jeho troskách zůstalo šest osob. Do pátrání se pustili členové záchranných brigád kynologů z celé republiky. Tento katastrofický scénář naštěstí sloužil jen pro potřeby soutěže.

