Paní Lucie přivedla v těchto dnech ve strakonické porodnici na svět své třetí dítě. „Já jsem sice zásobená z domova, ale tohle je opravdu paráda, protože tři jídla někdy nestačí,“ řekla. Pult ale využila jinak. „Došla jsem si pro kojenecký čaj,“ vysvětlila. Podle ní by si měly z takových nápadů brát inspiraci. „Rodila jsem předtím v jiné nemocnic. Také jsem byla na samostatném pokoji jako nyní, ale pro jídlo jsem si musela chodit,“ zavzpomínal.

Občerstvovací pult využila ale jiná maminka, která však nechtěla říci své jméno. „Mám ráda müsli i jogurty a kefír, takže jsem si s chutí dala. Určitě je dobré, že ta možnost je. Ať už na doplnění energie po porodu a mléčné výrobky jsou asi dobré i na podporu kojení,“ uvedla.

Nápad přišel od vedení nemocnice. „Doplňování potravin jde plně za nemocnicí. Nejsou to nijak velké náklady a přitom jsme opět o něco víc rozšířili komfort pro naše maminky,“ řekl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Pro ženy po porodu je důležité, aby měly hlavně výživnou, pestrou, čerstvou stravu. „Také prospívá, když zvýší příjem mléčných výrobků,“ vysvětluje staniční porodní asistentka šestinedělí Hana Hanzlíková. Možnost průběžných svačinek je na oddělení úplně nová. Sestřičky mají v plánu nabídku obohatit také třeba o sladký moučník. Průběžně budou vyhodnocovat, co maminkám nejvíc chutná, a podle toho nabídku upravovat.

Ke změně došlo i u hlavních jídel podávaných na oddělení. Jasně se ukázalo, že maminky nestojí o typickou hutnou českou stravu, jako jsou knedlíky s omáčkou. Nutriční terapeutky sestavily ve spolupráci s kuchyní úplně nový jídelníček. Maminky si již pochutnávaly na dušeném plátku se zeleninou, měly lososa a řadu dalších odlehčených jídel. Hlavně přílohy jsou hodně obohacené o zeleninu.

Ve strakonické porodnici přivede ročně na svět své dítě okolo 700 maminek.

Rozmanitou stravu nabízí pacientům i jinde

Jihočeské nemocnice se snaží nabízet pacientům i zaměstnancům rozmanitější stravu, do níž zařazují více zdravých produktů. Například písecká nemocnice na to využívá část peněz ze sociálního fondu. „Cena obědů je stále stejná a nyní je navíc jídlo i zdravější. To znamená, že zařazujeme více ryb a lehčích jídel. To se týká nejen zaměstnanců, ale samozřejmě také pacientů, kteří si sice jídla nevybírají, ale i jim se tím pádem pokrmy připravují ze zdravějších surovin,“ uvedl ředitel nemocnice Jiří Holan.

Také táborská nemocnice se pacientům snaží zpříjemnit pobyt pestrou stravou doplněnou o čerstvou zeleninu a ovoce. „V letošním roce jsme začali podávat snídaně v zajímavějším provedení pacientům, pro které je to vhodné,“ řekla vedoucí stravovacího provozu Jana Matušková. Zdůraznila, že vycházejí vstříc potřebám každého pacienta, tudíž je pro ně samozřejmostí i vegetariánská a veganská strava. „Spolupracujeme s externími šéfkuchaři, poslední společné vaření bylo pojato jako vegetariánský den,“ připomněla Jana Matušková. Na porodnici Nemocnice Tábor si mohou maminky vybírat oběd ze čtyř jídel a bonusem navíc je automat se zdravými výrobky. Jejich hlavním dodavatelem je táborská prodejna Natural – zdravá výživa.

Také Nemocnice Jindřichův Hradec svým pacientkám přilepšuje. „Rodičkám nabízíme jako doplněk stravy čerstvou zeleninu, ovoce a cereální pečivo. Potravinové náklady na stravu maminek přesahují více než dvojnásobně obvyklý potravinový náklad na pacienta. Na dalším zlepšení stravování budeme i nadále pracovat,“ upřesnil předseda představenstva jindřichohradecké nemocnice Vít Lorenc.

Bez možnosti občerstvit se nejsou ani rodičky v nové českokrumlovské porodnici. „Rodičky si mohou dát džus, kávu, mají k dispozici studené občerstvení v podobě plněné bagety,“ sdělil ředitel českokrumlovské nemocnice Vojtěch Remeň. „Kromě toho po porodu obdrží balíček s produkty od Madety a s reklamními předměty,“ dodal.

V Nemocnici České Budějovice myslí také na vegetariány. Podle tiskové mluvčí nemocnice Ivy Novákové je vegetariánská strava pro standardního pacienta (bez léčebné diety) nabízena běžně v jídelníčku. Pro léčebné diety je pak upravována tak, aby vyhovovala dané dietě. Dokonce nejsou odmítnuti ani vegani. „Veganská strava není v jídelníčku uvedena, ale na požádání ji připravíme. Nemůžeme ale zajistit plnohodnotnou výživovou hodnotu v případě léčebných diet,“ doplnila Iva Nováková.

Diety v nemocnici vycházejí z dietního systému a metodického pokynu ministerstva zdravotnictví. A pacientů se zvláštními požadavky na stravování není v českobudějovickém zařízení málo. „Přibližně polovina pacientů má nějakou dietu, tu vždy stanovuje lékař,“ upozorňuje Iva Nováková s tím, že stravovací služby pokrývají veškeré spektrum včetně výjimek či speciálních diet.