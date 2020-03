Podle svých možností a podle vlastního uvážení mohou tedy zaplatit, kolik budou chtít. „Podobné akce v zahraničí využívají hlavně velcí příznivci zvířat, kteří si uvědomují, že provozovat zoologickou zahradu není výdělečná činnost, a tak rádi přispějí i nějakou tou korunou navíc,“ říká mluvčí táborské zahrady Filip Sušanka.

Pracovníci zoo se samozřejmě nebudou mračit ani na ty návštěvníky, kteří si zvolí vstupné nižší. „Záleží pouze na rozhodnutí příchozích. Každý si může naprosto svobodně vybrat, za kolik mu návštěva naší zoologické zahrady opravdu stojí,“ ujišťuje mluvčí Sušanka.

SOUTĚŽ PRO DĚTI TRVÁ

Odhaduje, že o víkendu možná přijde do zoo v Táboře více dětí, aby si zvýšily šanci na výhru v právě probíhající soutěži Zvířecí znalec. Dětští návštěvníci dostávají při vstupu do zahrady kartičky s otázkami, na které mohou najít odpovědi přímo u výběhů se zvířaty. Po odevzdání vyplněné kartičky dostanou u pokladny originální odměnu v podobě osobního průkazu Zvířecí znalec. „Všechny kartičky se správnými odpověďmi budou zařazeny do slosování o zajímavé ceny, kterém výhercům pošleme po ukončení soutěže,“ doplňuje mluvčí táborské zoo. Soutěž trvá až do neděle 29. března.

KRMENÍ ZVÍŘAT

A pokud chce někdo z návštěvníků na vlastní oči vidět, čím a jak v Táboře krmí chovaná zvířata, a také se přitom dozvědět mnoho zajímavostí, neměl by si nechat ujít pravidelná komentovaná krmení vybraných druhů. O tomto víkendu to budou surikaty vlnkované (neděle ve 14 hodin), tygr ussurijský (neděle v 11 hodin) a makakové jávští (sobota ve 14 hodin). Otevřeno je od 9 do 16 hodin.