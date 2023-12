Zámek Červená Lhota láká k návštěvě i v zimě. Po loňském úspěchu začne už v sobotu 2. prosince výstava Schönburské Vánoce. Vstup do památky ale návštěvníkům komplikují práce na zámeckém mostě, který je aktuálně odkrytý do hloubky desítek centimetrů až po patu klenby. Ti, kdo se na památku o nadcházejícím víkendu chystají, tak musí projít přes staveniště.

Vstup na vodní zámek Červená Lhota je nyní poněkud krkolomný. | Foto: Archiv zámku

Práce na zámeckém mostě souvisí s instalací tepelného čerpadla na dno rybníka obklopujícího památku. Specializovaná firma tam v uplynulých týdnech položila horizontální kolektor se speciálními absorpčními kazetami. Díky této moderní technologii by měla být finanční úspora na vytápění objektu oproti současnému stavu minimálně 75 procent. Návštěvníci Červené Lhoty mají navíc vzhledem k aktuálním pracím jedinečnou možnost vidět útroby kamenného mostu.

„Tepelné čerpadlo by mělo do budoucna vytápět hospodářské křídlo, kde budou nějaké provozní prostory zámku, a také přízemí samotného zámku. V současné době jeho interiéry vytápíme akumulačními kamny, což je energeticky neúnosné. Nový zdroj tepla povede do zámku právě přístupovým mostem a zároveň necháme vyměnit všechny inženýrské sítě v mostě,“ přiblížil kastelán památky Tomáš Horyna. Práce na mostě podle něj měly být hotové do konce listopadu. Zdržela je ale dodávka materiálu, a proto se celá akce protáhne minimálně o týden. Most dostane v příštím roce také nový povrch. Dlažební kostky nahradí lámaný kámen, který bude lépe ladit s okolím.

Červená Lhota jak ji neznáte. Na dně vypuštěného zámeckého rybníka úřadují bagry

Návštěvníci zámku budou mít v těchto dnech při vstupu do památky ztížené podmínky a musí opatrně procházet po rozestavěném mostě. Červená Lhota se totiž zájemcům otevře už nadcházející sobotu 2. prosince. Vzhledem k loňskému úspěchu správci památky opět nachystali speciální prohlídky s názvem Schönburské Vánoce. Příchozí tak budou moci zažít zámek přesně tak, jak vypadal o Vánocích v době, kdy v objektu bydlela knížecí rodina Schönburg-Hartenstein.

„Poměrně detailně víme z pamětí Schönburských dětí, jak se slavilo a kde stál vánoční stromeček. Dokonce máme i takové informace, kdo co dostal, protože některé ty věci na zámku stále jsou. Oproti loňsku bude také možnost nahlédnout do hostinských pokojů,“ nalákal Tomáš Horyna. Expozici doplňuje ještě výstava betlémů. Návštěvníci uvidí například betlém z playmobilu nebo betlém ze skla od železnobrodských sklářů. Schönburské Vánoce budou na Červené Lhotě k vidění první tři adventní víkendy a poté o mezisváteční pauze od 28. do 31. prosince.

Podívejte se, jak na zámku chystali vánoční prohlídky: