Starosta Dalibor Carda ale uklidňuje, že ty s odlehčovací službou nemají nic společného a žádná z nich nakažená není.

ON-LINE:

Tuto nenadálou situaci ve čtvrtek dopoledne řešil krumlovský krizový štáb. „S okresní hygienickou stanicí jsme se na něm domluvili na přesném postupu, jak s lidmi, kteří tam jsou, pracovat. Zároveň už máme výsledky všech dalších pracovníků i klientů,“ říká starosta.

Nakažení jsou čtyři zaměstnanci, ti už jsou několik dní v domácí izolaci na neschopence. „Ze šesti klientů byli dva v budějovické nemocnici, ale dostali jsme zprávu, že jsou na tom dobře, a ti, co jsou v Krumlově, také, průběh je u nich lehký nebo jsou úplně bez příznaků, ale samozřejmě jsou vyděšení,“ dodává. V péči nemocnice tak nemusí zůstat nikdo z infikovaných.

Otestovat všechny klienty a zaměstnance odlehčovací péče do Krumlova přijela odběrová sanitka z Českých Budějovic s plně vybaveným personálem. „Výsledky jsem dostali v průběhu dvou dnů,“ upřesnil starosta města Dalibor Carda.

Podle všeho je původcem nákazy jedna z ošetřovatelek. „Ta ale vůbec netuší, kde k ní mohla přijít, původ se hygienikům vystopovat nepodařilo,“ dodal starosta s tím, že jemu samotnému je ženy velmi líto. I kvůli nesmyslným útokům, kterými ji ostřelují diskutující na sociálních sítích. „Hlavní je teď to, že nikdo nemá těžký průběh nemoci. O ty, co zůstali Za Soudem, je dobře postaráno, ochranné pomůcky zaměstnanci mají." Starosta je podle svých slov rád i za to, že dům s pečovatelskou službou na Vyšehradě, který, stejně jako odlehčovací službu, provozují krumlovské Sociální služby SOVY o.p.s., je v pořádku.

O nenakažené klienty by se měly postarat jejich rodiny. „Budeme je kontaktovat, aby si je přezvaly zpět do domácí péče,“ dodal starosta.