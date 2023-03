Původně se mělo kácet v době od 7. do 14. března, ale profesionální hasiči využili příznivého počasí a vrby u Jordánu začali kácet o několik dnů dřív.

„Hasiči přikročili k práci dříve, než jsme avizovali, aby si udělali časový náskok. V prvních dnech března zavládlo hezké počasí, v následujícím týdnu má sněžit a při kácení by to mohlo přinést komplikace,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík. Situaci vysvětlil i ředitel územního odboru Tábor HZS Jihočeského kraje Petr Hojsák. „Ve čtvrtek naši specialisté porazili celkem sedmnáct vrb. Jedná se o vysoce rizikové kácení, které provádíme opatrně, aby vychýlené stromy nepadaly do Jordánu, ale na břeh, uvedl.

S kácením vrb u Jordánu pomůžou hasiči. Výsadba nových vyjde na zhruba sto tisíc

Tři největší a nejrizikovější vrby pak šly k zemi v neděli s pomocí výškové techniky. V týdnu od šestého března kmeny vrby hasiči nařežou na menší části a ručně je budou vynášet ven.

Jak zdůraznil mluvčí radnice Luboš Dvořák, není pravdou, že by táborská radnice kácení povolila mávnutím ruky. „Vedení města Tábor upřímně lituje charakteristických stromů, ale neodkladné kácení vyvolala investice spojená s výstavbou nové lávky. Tento náročný stavební projekt není možné realizovat bez odstranění vrb. Zdůrazňujeme, že dendrologický posudek jasně prokázal, že jedenáct vrb bylo napadeno dřevokaznou parazitickou houbou, ohnivcem obecným,“ sdělil mluvčí.

Vrby u Jordánu půjdou k zemi. Oprava lávky vyjde na 91 milionů

Tato houba způsobuje intenzivní bílou hnilobu dřeva, které poměrně rychle ztrácí svou pevnost. V místě napadení dochází ke zlomům, přičemž větve v koruně mohou být ještě plně olistěné a vrba může budit zdání, že je zcela zdravá.

„Při kácení se zřetelně prokázalo, že vrby byly dřevokazně napadené a nebezpečné svému okolí,“ potvrdil Petr Hojsák. Zbylých devět stromů znalec jednoznačně klasifikoval jako dřeviny s krátkodobou perspektivou. Ke kácení vrb by tak muselo pravděpodobně dojít v horizontu několika málo let i bez stavby lávky.

„Zachování vrb současně s výstavbou lávky nepřipadalo v úvahu. Stavební práce by se odehrávaly v těsném sousedství stromů. Při prostorově náročné činnosti by vrby pravděpodobně nepřežily. Nešlo by dodržet státní normu, která stanovuje ochranu stromů,“ dodal Luboš Dvořák.

Oprava lávky u Jordánu omezí dopravu v Táboře až na půl roku

Ihned bude následovat nová výsadba. Táborská radnice se zavázala, že jakmile stavba lávky skončí, na místě zasadí stejné množství vrb bílých vhodnějšího kultivaru Tristis.

„Vrba bílá je rychlerostoucí dřevina. Kulisa Tábora, na kterou jsme pohledem nejen od sladovny zvyklí, bude za pár let stejná jako nyní,“ uvedl místostarosta Radoslav Kacerovský.

Začátek největší investiční akce Tábora letošního roku je v plánu nejspíše zkraje dubna a potrvá zhruba do půlky listopadu. Společná investice města a Jihočeského kraje omezí osobní automobilovou dopravu, pro niž byly řádně stanoveny objízdné trasy. Výjimku pro průjezd po hrázi dostanou pouze vozy IZS a autobusy MHD.