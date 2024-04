Vražda jako v přímém přenosu

Zhruba o rok později, 26. července 2004, kriminalisté v Dačicích šetřili další mord. Vše odstartovala den předtím návštěva muže a jeho družky hospody v Černíci. Muž pak ráno šel na vlak do Dačic a přistoupil do vagonu, kde již seděla jeho družka s jedním ze synů. Vzala ho prý s sebou, protože se partnera bála. Na nádraží v Dačicích v obavách z dalšího násilí, které byly - jak se následně ukázalo - oprávněné, nechtěla vystoupit, že pojede až na zastávku. Ale pak i se synem vlak opustila. A hrůzostrašné drama jako ze špatného filmu začalo. Bití a demonstrace síly doprovázely poslední minuty života nešťastné ženy. Muž ji v jednom okamžiku odhodil k řece, protože slyšel jet auto. Jak tehdy Deník popisoval, lidé z firem okolo řeky Dyje mohli vidět, jak žena leží ve vodě a někteří i to, jak ji muž tlačil hlavu do vody a přikrýval ji rákosím. Čtyřiatřicetiletý agresor po činu utekl k matce do nedaleké vesnice, kde ho policisté sebrali.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek