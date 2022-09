„Jsme rádi, že k nám do nové sportovní haly jezdí tak prestižní tým, jako je volejbalová reprezentace žen. Věřím, že se jim tady líbilo. My jsme je rádi organizačně podpořili, jak jen jsme uměli. Zapojili se i městští policisté i další složky města, aby byl průběh přípravy družstva co nejhladší a zároveň příjemný. Doufám, že tréninkový proces byl tak intenzivní, že na světovém mistrovství dopadnou naše ženy dobře a rády se k nám do Tábora budou vracet. My se na ně těšíme,“ prohlásil starosta Štěpán Pavlík při setkání s reprezentačním i realizačním týmem.

Přátelskou atmosféru a kvalitní sportovní zázemí v Táboře pochválila kapitánka českého výběru Andrea Kossányiová. „Na každý zápas tady byla hala plná. Není tak velká a zaplní se dobře, což bylo moc příjemné. Připravovaly jsme se tu dlouhodobě a v táborské hale i ve městě už se cítíme jako doma. Tábor je pěkný, žádné velké město, známe to tady už dlouho a máme tu výborné podmínky,“ uvedla kapitánka.

Volejbalistky před odletem na šampionát přijal starosta Tábora Štěpán Pavlík.Zdroj: Miroslav Javůrek

Čtrnáct volejbalistek a sedm členů trenérského a podpůrného týmu se v úterý přesunulo na pražské letiště, odkud odletěli do holandské metropole. Čeká je ještě přesun autobusem do dějiště světového šampionátu v Arnhemu. V tamní sportovní aréně jsou před svěřenkyněmi řeckého kouče v základní skupině D těžká utkání proti Brazilkám (24. září), Japonkám (26. září), hráčkám Argentiny (28. září), Číny (30. září) a Kolumbie (1. října).