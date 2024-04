Dalo by se říct jistým předskokanem k velké výstavě o Janu Žižkovi, která bude v Táboře zahájena k 600. výročí jeho úmrtí 26. dubna, je nově nainstalovaná výstava děl žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Oskara Nedbala.

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře na téma Jan Žižka. | Foto: Se svolením radnice

Jejich práce jsou k vidění od 1. dubna na nábřeží Jordánu pod Botanickou zahradou. Výtvarná díla samozřejmě odkazují na slavného vojevůdce Jana Žižku. Výstava je volně přístupná veřejnosti a prohlédnout si ji lidé mohou až do 30. listopadu. Pořadatelem je město Tábor ve spolupráci se ZUŠ Oskara Nedbala.

Velká výstava k 600. výročí úmrtí slavného husitského vojevůdce bude hravá, interaktivní a rozhodně nenechá nikoho v klidu!

Žižka bude ve světlech reflektorů v Táboře od dubna až do listopadu

"Ve výstavních sálech Staré táborské radnice vzniká výstava mapující život a význam velkého husitského válečníka. Úvodní animovaný film z dílny Jana Míky, zajímavé artefakty ze sbírek Husitského muzea, věrné repliky zbraní a válečných strojů, dioramata, komiksy, obrazy a hry odvyprávějí příběh hejtmana Jana Žižky ve vší jeho spletitosti v kontextu doby, ve které se zrodil. Výstava je členěna do šesti tematických okruhů. Úvod do děje představuje animovaný film Jana Míky, který namluvil herec Dejvického divadla David Novotný. Zároveň návštěvníka už předem staví do role hodnotitele, který by měl na konci výstavy rozhodnout, kam Žižku zařadit," vysvětluje ve zprávě Husitské muzeum.

Vernisáž je připravena na čtvrtek 25. dubna od 17 hodin a potrvá od 26. dubna 2024 do 11. května 2025.