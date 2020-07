Stejné či podobné scénáře nacvičují v současné době vojenští potápěči 15. ženijního pluku nedaleko obce Svobodné Heřmanice. Zatopený břidlicový lom nabízí průzračnou vodu a hloubku do 32 metrů. „Trénujeme veškerou potápěčskou ženijní činnost, ať už se jedná o záchranu potápěče nebo průzkum vodního toku,“ upřesňuje náplň cvičení řídící zaměstnání rotný Lubomír Šimek.

VŽDY V TANDEMU

Každý potápěč, který jde do akce, má svého buddy partnera. „V armádě je to tak nastavený, že vojáci spolupracují v týmech, takže do vody jdou společně minimálně dva lidi. Sám člověk jít nemůže, jedině, kdyby se jednalo o jistícího potápěče, který vypomáhá těm ve vodě nebo kvůli záchraně lidského života," dodává Šimek.

Důležitost partnera při potápění potvrzuje i četař Jan Macháček: „Pod vodou se může stát cokoliv. Třeba jen utržený vlasec od rybářů. Když si toho nevšimnete, můžete se do něj zamotat tak, že si sám už nepomůžete. V tu chvíli je tam ten buddy, který přijde a vysvobodí vás."

Kromě buddyho pomáhá ženijním specialistům i počítač, který mají upevněný na ruce. Ukazuje hloubku ponoru, čas, rychlost výstupu, reliéf a s hrudním pásem umí měřit i tlak i tep.

DOBRÁ KONDICE I ČAS

Potápění je časově i fyzicky hodně náročné. Každý rok musí běžný potápěč odcvičit deset hodin pod vodou. „Jezdíme tak pětkrát do roka na dva týdny, a když se k tomu připočítají další výcviky, jsme třeba i více jak půl roku pryč z domova," vysvětluje svoje odloučení od rodiny Macháček.

Samotná činnost pod vodou je těžká hlavně v tom, že člověk pracuje pod vysokým tlakem ve velkých hloubkách. Podle Šimka je to obrovská zátěž pro celý organismus. „I když se to nezdá, tak po hodině pod vodou je člověk utahaný, jako by šel třicetikilometrový pochod. V zimě má voda třeba jenom pár stupňů Celsia, člověk prochladne, a to taky hodně vyčerpává. Proto jsou zimní ponory mnohem kratší, než ty letní.“

CHYBÍ MLADÁ KREV

Přestože je práce potápěčů zajímavá, poslední dobou se příliš lidí na tuto pozici nehlásí. „ Nepotřebujeme žádné specialisty. Upřímně, máme raději vojáky vodou nepolíbené. Stačí, když projdou školením ve Vyškově a my už je pak ten zbytek naučíme. Potřebujeme hlavně mladého zapáleného vojáka, který by měl o tuto činnost zájem a nevyhořel by za půl roku,“ popisuje požadavky na pracovní pozici potápěče u pontonové roty nebo „průzkumáků“ hlavní instruktor potápění poručík Michal Strejc.

Kvůli koronavirovu se v červenci zrušilo mezinárodní cvičení Open Water. Potápěči tak musí potřebné hodiny pod vodou nahnat při dalších dvou plánovaných cvičení, a to v září a listopadu.

Zuzana Králová