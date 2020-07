„Zaměstnání v nakládání musí plnit každý řidič profesionál zařazený na tomto služebním místě jednou za dva roky. Je to norma podle nového předpisu Vševojsk-7-11, který nabyl platnosti 1. července letošního roku," upřesnil nadrotmistr Pavel Křivohlavý, instruktor bojové přípravy štábu 152. ženijního praporu.

DŮVĚRA A SPOLUPRÁCE

Právě Křivohlavý má na starosti výcvik řidičů a strojníků. Podle něj je při nakládání nejdůležitější souhra navigátora a samotného řidiče. „Musí být mezi nimi důvěra, aby ten, co je v autě, věřil tomu navádějícímu. Je tam moment, kdy technika při najíždění stoupá nahoru na podvalník a řidič kouká do nebe a nic jiného nevidí. To je takový psychologický zlom a je to i lehce adrenalinový zážitek obzvlášť pro ty, co jedou vůbec poprvé," míní.

Právě tuto zkušenost má za sebou i četařka Monika Marešová z pontonové roty. "Měla jsem z toho opravdu respekt, ale všechno dopadlo dobře. Nakonec se mi nakládání líbilo a klidně bych to cvičila i častěji," zhodnotila potěšeně. Pětadvacetiletá řidička, která má v současné době řidičské oprávnění skupiny C i civilní E, nejraději sedí za volantem Tatry „osmikoly“ soupravy PMS (pontonová mostní souprava). Ta je určená na převážení pontonových dílů.

VYUŽIJÍ DOVEDNOSTI V PRAXI

„Zaměstnání v nakládání je pro nás důležité, protože ho hned na konci srpna využijeme v praxi. Jedeme totiž na cvičení na Labi v Litoměřicích a část techniky chceme převážet po železnici. Je to vlastně taková příprava na příští rok, kdy se podobným způsobem budeme přesouvat na nasazení v zahraniční operaci v Lotyšsku,“ potvrdil důležitost cvičení velitel pontonové roty kapitán Josef Kurfiřt.

Kromě klasických vojenských vozidel, jako jsou Tatra 815 a 810, se zkoušela nakládat i speciální technika, jako je např. IVECO roty EOD nebo zemní stroj JCB. Podle četaře Libora Svobody z roty logistiky je nejdůležitější si všechno dobře vyměřit. "Tam jde hlavně o to, aby se vozidlo dobře navedlo na střed, protože jinak se z toho nájezdu může spadnout. Za celou dobu mé vojenské praxe, což už je více jak 15 let, jsem ale nezažil, že by se to někomu podařilo," prozradil četař.

V současné době je v rámci 15. ženijního pluku 252 řidičů na pozicích řidič, starší řidič a starší řidič – specialista. Více jak stovka míst je ale neobsazených. Kromě mužů za volant v poslední době usedají i ženy. U pluku je jich na jmenovaných pozicích celkem 20.

Zuzana Králová