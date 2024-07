Sanitku si do kempů podél Vltavy na Českokrumlovsku volalo v posledním týdnu několik vodáků. Překvapily je silné zažívací problémy, zvracení a průjmy. Čtrnáct pacientů skončilo v nemocnici. Co ale potíže způsobilo, není jasné.

Sociální sítě plní v posledních dnech dramatické zážitky z nepovedených vodáckých výprav. „Nejhorší noci života, střevní problémy, halucinace, teploty, naprostá dehydratace, neskutečné vyčerpání a bolest těla, jakou nikdy nezažila." Tak líčí na facebooku uplynulý víkend Klára Straková. Chtěla ho strávit s vodáckou partou na Vltavě, skončila ale s několika dalšími kamarády v českokrumlovské nemocnici na kapačkách. Podle ní se mezi vodáky šíří střevní chřipka.

Podobné zkušenosti popisují i další rekreanti. „Zažila jsem si peklo. Nehorázná bolest žaludku, neustálé zvracení a motání hlavy," přidává se například Naty Řezáčová. Nečekané zdravotní komplikace vodáků potvrzuje i mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zuzana Fajtlová. Sanitky v posledních dnech opakovaně vyjížděly pro pacienty do kempů U Trojice, ve Spolí a ve Zlaté Koruně. Záchranáři v uplynulém týdnu ošetřili čtrnáct vodáků se zažívacími potížemi. Většinu vezli do českokrumlovské nemocnice, jednoho do budějovické.

Není podle ní ale zřejmé, co popisované příznaky způsobilo. Na vině může být špatné jídlo, ale také například úpal. „Vodáci předtím strávili celý den v lodi na přímém slunci bez pokrývky hlavy," podotýká. Podobně vidí situaci i primář interního oddělení českokrumlovské nemocnice Jiří Holý. Podle jeho vyjádření zatím vyšetření pacientů neprokázala infekci. Lidé, které zdravotníci v nemocnici ošetřovali, mohli být brzy propuštěni domů.

Po příčinách zažívacích potíží přesto pátrají i jihočeští hygienici. „Pokud obdržíme podnět, okamžitě ho řešíme, takže jednotlivé případy monitorujeme a šetříme. V tuto chvíli ale zatím nemáme hlášen žádný hromadný výskyt. Kontaktovali jsme Nemocnici Český Krumlov, která hromadný výskyt nepotvrdila, jde tedy o jednotky případů. Ani nemáme hlášeno, že by některý z vodáků navštívil lékaře a vyšetření u něj potvrdilo, že jsou potíže infekčního původu. Šetříme možná ohniska a zdroje infekce,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Třebaže dosavadní zjištění neukazují, že by někde byl skutečný problém, opatrnosti není nikdy dost. „Je třeba vodákům a rekreantům doporučit, aby v těchto horkých dnech skutečně věnovali zvýšenou pozornost tomu, co a kde jedí a pijí," radí.

Situace nenechává chladné ani provozovatele vodáckých kempů. „Úplně jsme se vyděsili, co se děje, u nás v kempu jsme ale nezaznamenali, že by hosté měli hromadně nějaké potíže," říká recepční kempu v Novém Spolí Hana Augustinová. Poté, co se začaly šířit zvěsti o nepříjemné nákaze, se zdejší personál i ptal klientů, kteří tu pobývají. „Ani oni o žádných problémech nevědí." Za kemp a jeho zázemí dá ruku do ohně. „Měli jsme tu už dvě kontroly z hygieny, ani jedna neshledala žádnou závadu," zdůrazňuje.

Sama Hana Augustinová si tipuje na několik možných scénářů, které mohou stát za zdravotními trampotami vodáků. Nákazu z vody nebo z jídla si podle ní mohly posádky lodí přivézt odkudkoli výše po proudu. „Co vím, mezi lidmi řádí také nějaké střevní onemocnění, roli může hrát i alkohol, důsledky vedra, úžeh, úpal, vídáme také, že si vodáci nakoupí jídlo a nechávají ho v současných teplotách bez chlazení u stanů," naznačuje, co všechno může problémy způsobit.