Pramen Eleonora vyvěrá v táborské místní části Čelkovice nedaleko hotelu Žižkovy lázně. Díky stříbru, které obsahuje, lidé odpradávna věřili, že má léčivé účinky.

Jan Komzák, který na Táborském soukromém gymnáziu vede chemická praktika, provádí se svými žáky rozbory vody z Eleonory a připomíná její historický význam. „Lidé při morové epidemii hledali pomoc. Ve starém Táboře měl skoro každý dům studnu a hned vedle se nacházela odpadní jáma. Znalosti lidí tenkrát nebyly tak rozsáhlé, ale nechyběla jim intuice. Začali zjišťovat, že když pijí vodu z pramenu Eleonora, tak morem neonemocní. Myslím, že to místním opravdu pomohlo,“ říká a dodává, že voda protékající táborskými stříbrnými doly má antibakteriální vlastnosti.

FRONTA NA VODU

On sám pamatuje dobu, kdy se ještě neprodávaly balené vody a pramen Eleonora byl hojně využíván. „Tvořily se zde fronty a lidé tvrdili, že si z této vody vaří dobrou kávu,“ tvrdí. Na začátku první republiky, kdy se v Táboře ještě neprováděla chlorace, poskytovala Eleonora důležitý zdroj pitné vody.

Ošetřování vody chlorem bylo v Táboře zavedeno až v roce 1932. Vedoucí oddělení vodního hospodářství Václava Kratochvílová nám sdělila, že před rokem město nechalo z dobré vůle provést rozbor pramenu Eleonora (viz galerie). „Lidé se nás dotazovali, jaká je zde voda. Proto jsme zaplatili její rozbor,“ říká Václava Kratochvílová s tím, že městu ale pramen nepatří, a tak šlo jen o jejich vstřícný krok.

Mikrobiologické rozbory Jan Komzák s žáky neprovádí. „Bylo by to zbytečné, protože nejsme certifikovaná laboratoř. Jsme ale schopni posoudit mineralizační koncentraci. Voda z pramenu Eleonora má zhruba o 40 procent vyšší mineralizaci než ta z Jordánu,“ shrnuje s tím, že jde o středně mineralizovanou vápenatou vodu. Její vyšší tvrdost přitom souvisí i s lahodnou chutí.

Jan Komzák dodává, že obsah radonu v pramenu bude podle jeho odhadů bezvýznamný. „Tam, kde bylo stříbro, tak se říkalo, že je zároveň i zvýšená radioaktivita. Je to téměř k neuvěření, ale levý břeh Táborska nemá radon. Pravý ano, ale levý ne. Je to tak i podle radonové mapy,“ zmiňuje s tím, že vodu z Eleonory také pije.

Baktericidní vlastnosti stříbra byly využívány od Peruánských dob. Ve středověku měly bohatší rodiny stříbrné servisy, a dokonce i nočníky. O stříbru se uvažuje jako o alternativě antibiotik, vůči kterým získávají některé bakterie rezistenci.

PRAMEN SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO

Prameny, které stojí za pozornost, jsou v Čelkovicích dokonce dva. V roce 1549–1572 zde byla vybudována odvodňovací štola svatého Jana Nepomuckého, dlouhá asi 1800 metrů, která ústí nedaleko čelkovických lázní a vytéká z ní pramen svatého Jana Nepomuckého. „Z tohoto vývěru byla voda zavedena dřevěnými rourami do Pintoveckých lázní, které jsou označovány jako jedny z prvních takových lázní v Čechách,“ zmiňuje Jan Komzák.

Lázně, vystavěné začátkem 19. století, byly ve své době úspěšné při léčbě rozličných neduhů a využívaly několik pramenů, včetně železitého a sirnatého pramenu přitékajícího z hornických šachet. „V té době zde byly dřevěné kádě a boudy, kde se jímala voda. Koupele se využívaly při léčbě ženských nemocí, chudokrevnosti, bledničky či křivice,“ vyjmenovává učitel chemie.

DŮL BYL ZASYPÁN

Časy se ale bohužel změnily. „Dneska je to všechno jinak, důlní pole je zvodňované a je de facto uzavřené. Důl byl k velké škodě zasypán. Tím byl tok vody přerušen. Celou záležitost jsme konzultovali s důlními experty, kteří nám řekli, že jde o naprosto obvyklou věc. Jestliže přerušíte tok spodní vody, tak někde stoupne opět nahoru. Pak to dílo začne pracovat a může dojít k sesuvům. To je to, co se děje na Horkách,“ dodává Jan Komzák.

Jan Komzák a Marek Švadlena v Táboře založili Naučnou stříbrnou stezku. „Založením naučné stezky jsme se zapojili do obnovy historie důlní činnosti, která byla od dnešních lázní až nahoru k Hýlačce,“ popsal Jan Komzák.

Pole, které se v této oblasti nachází, bylo důlní a v 16. a 17. století se zde kutalo. Nejstarší zmínka o těžbě stříbra poblíž Tábora pochází z 13. století. S těžbou se skončilo v roce 1873.