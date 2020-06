"V Lipně je rozhodně víc vody než bylo v dubnu. Teď ale hladina už nestoupá, dokonce se zdá, že klesá. Je vidět, že vodohospodáři si to umí regulovat," hodnotí velitel lipenských hasičů Antonín Labaj. Vzpomíná si, že loňského jara při náhlém tání, zaplavila voda i okolní cyklostezku. Letos však podobné problémy nezaznamenal a podle vodohospodářů ani nezaznamená.

Provoz beze změn

"Pokud jde o výhled na další dny, v nádrži Lipno předpokládáme až do konce dalšího týdne běžný provoz, odtok z nádrže by se měl pohybovat mezi šesti až dvaceti kubíky za vteřinu," komentuje mluvčí Povodí Vltavy Hugo Rolánd. Aktuálně je odtok z Lipna za vteřinu na 22 kubících.

Vážná změna provozu se netýká ani Husince a Orlíku. "U nádrže Římov předpokládáme běžný odběr vody pro úpravu na vodu pitnou," doplňuje Rolán s tím, že ani v případě Římova neplánují provoz omezit.

Zdroj: Deník

Hladiny se pohnuly

"Podle mě od období sucha přibylo v Lipně přes půl metru vody," odhaduje šéf tamních hasičů. Podle dat z Povodí Vltavy jde o poměrně přesný odhad. Nejnižší hladina Lipna letošního jara skutečně dosahovala přibližně o půl metru níže než je tomu nyní. Aktuálně dosahuje 724,70 metrů nad mořem, Lipno je stále plné z 96 procent. O posledních povodních v roce 2013 byla jeho hladina ve srovnání s aktuálním stavem zas o půl metru vyšší.

Výraznější rozdíly v čase se týkaly vodní nádrže Římov. Ta ve srovnáním se současným stavem dosahovala při povodních před sedmi lety o jeden a půl metrů výš. Nyní je na 469,87 metrech nad mořem a voda zaujímá bezmála 95 procent jeho kapacity. Od letošního jara hladina Římova stoupla přibližně o jeden metr. Za poslední týden klesla hladina v Husinci přibližně o dva metry. Nádrž je plná z 88 procent. Naopak v Orlíku, jehož kapacita se blíží 96 procentům, hladina za poslední týden o metr stoupla.

Naplněné a čistší Lipno?

Podle tamního hasiče Labaje je letos lipenská voda průzračná do hloubky tří metrů. "To je neobyčejně čistá voda," pozoruje Labaj. Hygienička Jitka Pillerová sice vodu považuje za vhodnou ke koupání, její vlastnosti jsou však mírně zhoršené. "To znamená, že Lipno nemá průzračně modrou hladinu, je spíš zakalenější," popisuje Pillerová výsledky posledního měření z pondělí 8. června. Jaké vlastnosti odhalí další měření, zjistí hygienici následující pondělí.

Šéf hasičů Labaj doufá, že lepší kvalita vody přivábí více turistů. "Tady na Lipně jsme na nich závislí, spousta lidí se živí pouze turismem," uzavírá Antonín Labaj.