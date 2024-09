Rybník Rožmberk na Třeboňsku začal v úterý 17. září před 10. hodinou přetékat bezpečnostním přelivem. Podle informací ČTK se voda volně rozlévá do krajiny. Bude trvat několik hodin, než se příval vody dostane do první obce pod králem rybníků, kterou je Lužnice na Třeboňsku s přibližně 400 obyvateli. ČTK to dopoledne řekla její starostka Tereza Širhalová.

Rožmberkem, který je největším českým rybníkem a patří Rybářství Třeboň, protéká Lužnice, respektive Stará řeka. Stoupání hladiny pod rybníkem bude pozvolné. "V úterý by se k nám voda dostat neměla. Spíš to odhadujeme na noc nebo na středu," řekla starostka. Po proudu Lužnice se nachází dálší větší města. Jako první je Veselí nad Lužnicí na Táborsku, kde obyvatelé netrpělivě očekávají, jakou porci vody jim nastávající hodiny přidělí.

"Zatím zůstává situace stejná, což znamená, že k evakuaci nevyzýváme, ale pohotovost přetrvává. Experti by měli vypočítat model, podle něhož bychom věděli, jak se bude v následujících hodinách a dnech vše vyvíjet," říká starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada. Evakuace ve městě by se týkala především obyvatel z Alšova nábřeží a okolí. Nastala by ve chvíli, kdy by hrozilo, že se voda dostane před protipovodňové zábrany, které mají zabránit padesátileté vodě.

Původní hlavní tok Lužnice, nazývané od rozvodí k rybníku Rožmberk jako Stará řeka, teče na sever; je to meandrující, dnes převážně zarostlé a těžko průjezdné řečiště Lužnice (Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka), které napájí největší rybník v Česku Rožmberk, a z něj pokračuje k Veselí nad Lužnicí. Nová řeka je naopak umělý 13,5 km dlouhý kanál; je to tok s přímými úseky (zbudovaný v 16. století Jakubem Krčínem z Jelčan), který slouží zejména k odvádění povodňové vody mimo Rožmberský rybník do řeky Nežárky a ke zmenšení nebezpečí případného protržení jeho hráze. Do řeky Nežárky se vlévá za Stráží nad Nežárkou. Před Veselím se do Lužnice z levé strany vrací voda Zlaté stoky a ve městě (405 m n. m.) se pravobřežně do Lužnice vlévá Nežárka, tedy i voda Nové řeky. Zdroj: trebonsko.cz

V obci Lužnice by rozlitý Rožmberk mohl zasáhnout jen pár objektů. "Odhadujeme asi deset domů a přibližně 15 rekreačních objektů. Voda se dostane zřejmě i do místního kempu. Zatím však nikdo nedokáže odhadnout, jak vysoko hladina stoupne, voda se zde rozlévá velmi pomalu," řekla starostka Širhalová. Dodala, že do Rožmberku stále přitéká velké množství vody, což způsobily pondělní srážky, kdy silně pršelo i v nedalekém Rakousku, kde Lužnice pramení.

Na jihu Čech platí v úterý dopoledne nejvyšší povodňový stupeň na více než dvou desítkách stanic. Nejvyšší povodňový stupeň dosáhly Blanice, Vltava, Malše, Stropnice, Lužnice a Nežárka.