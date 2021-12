Systém elektronického řízení vlaků se má rozšířit do několika let na celou trať z Prahy do Českých Budějovic.

V budově centrálního dispečerského pracoviště Správy železnic v Praze už začala podle Dušana Gavendy, tiskového mluvčího Správy železnic, příprava nového dispečerského sálu. Z provizorních pracovišť se do něj přesune dálkové řízení provozu v úseku 4. koridoru mezi Prahou a Voticemi a rozšíří se o řízení úseku Votice – České Budějovice. V něm začalo budování dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) spojené s instalací jednotného evropského vlakového zabezpečovače (ETCS) na sklonku podzimu.

Instalace ETCS úrovně 2 naváže na letošní zprovoznění systému v úseku Praha-Uhříněves – Votice. Po instalaci až do Českých Budějovic se pokrytí trati evropským zabezpečovačem rozšíří o dalších 107 kilometrů. Systém ETCS bude aktivován společně se systémem dálkového řízení. Ten se v rámci stavby vybuduje úpravou stávajících staničních a traťových zabezpečovacích zařízení a přejezdové zabezpečovací signalizace.

Práce mezi Voticemi a Českými Budějovicemi zahrnují výstavbu radioblokových centrál, úpravu radiové sítě, výstavbu obslužných pracovišť a přenosového systému. V úseku Nemanice – Ševětín dojde rovněž ke stavebním úpravám technologických částí výpravních budov. V Hluboké nad Vltavou-Zámostí, Dobřejovicích, Chotýčanech a Ševětíně bude potřeba do zrekonstruovaných prostor umístit technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a silnoproudu.

Projekt i realizaci stavby ETCS + DOZ Votice – České Budějovice zajišťuje od května společnost AŽD. Ve veřejné soutěži uspěla s nabídkovou cenou 1 985,8 milionu korun. Stavební práce by měly být hotové do konce roku 2022.

V současné době probíhá několik staveb, jejichž dokončení je pro realizaci tohoto projektu nutnou podmínkou. Jde například o modernizaci trati v úsecích Soběslav – Doubí a Sudoměřice – Votice nebo rekonstrukci výpravní budovy na českobudějovickém hlavním nádraží.

V praxi bude zavedení nového systému znamenat také změnu pro personální obsazení na stanicích. Automatizovaný systém by se měl například zcela obejít bez výpravčích. V klasickém pojetí by výpravčí na trati Praha - České Budějovice měli skončit. V některých stanicích ale budou pohotovostní pracoviště, což se týká také Českých Budějovic. Řízení trati bude celé zabezpečeno z Prahy, a to výhledově v rámci celého 4. koridoru, to jest až na hranici s Rakouskem v Horním Dvořišti. V Českých Budějovicích ale bude podle Dušana Gavendy pohotovostní pracoviště plus regionální dispečerské pracoviště pro regionální tratě. Hlavní změny v zavedení nového systému se očekávají v letech 2022 a 2023. Například pro parní vlaky pro nostalgické jízdy se na nově upravených tratích jedná o možné výjimce.

Systém ETCS bezpečně kontroluje průběh jízdy vlaku ve vztahu k případnému nedodržení návěsti Stůj a dohlíží i na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Při jejich nerespektování nejprve varuje strojvedoucího a následně sám zasáhne do řízení vozidla. V rámci systému ETCS úrovně 2 probíhá komunikace mezi traťovou částí a palubními částmi ETCS ve vlacích prostřednictvím datových přenosů v radiové železniční síti GSM-R. Národní implementační plán počítá s tím, že od 1. ledna 2025 nebudou na vybrané koridorové tratě vpuštěny vlaky nevybavené palubní částí systému ETCS.