„Vozidla tady zůstala a jsou zkonzervována tak, jak dojezdila. Vozy jsou zazimované, aby nemohlo dojít například k popraskání bloku motoru a podobně. Bohužel za celou dobu se do nich neinvestuje a za posledních pár let se do nich ani neinvestovalo tak, jak by si ta vozidla zasloužila. Jejich stav je tedy žalostný. Znamená to, že máme několik provozuschopných lokomotiv nebo lokomotiv, které se dají s minimálními náklady za poměrně rychlou dobu opravit. Kdybychom ale měli třeba hned zítra začít jezdit, tak bohužel právě z důvodu technického stavu těch vozidel to není možné,“ popsal vedoucí oprav JHMD Jan Píšala. Stejně jako vozidla je v horším stavu i samotná traťová infrastruktura.

Pokud by se podařilo získat všechna potřebná povolení pro zahájení provozu úzkokolejky, vozidla i přesto nebudou moci obsluhovat trať ve stejném rozsahu jako dříve. „V sezoně jezdilo podle starých jízdních řádů 19 párů vlaků na obou tratích. Každý den bylo potřeba pět dieselových lokomotiv a jedna parní, aby se jízdní řád ujezdil. My tolik provozuschopných lokomotiv v tuto chvíli nemáme, takže provoz je možný, ale do začátku bude menší. V tuto chvíli máme dvě provozuschopné dieselové lokomotivy řady T47 a dvě parní lokomotivy, které jsou sice zazimované, ale neměl by být problém je v případě potřeby oživit,“ řekl Jan Píšala s tím, že dieselové lokomotivy zaměstnanci úzkokolejky jednou za čas nastartují a provedou případné opravy. Spuštění provozu ale závisí i na dalším personálu, který společnost bude muset sehnat, jako jsou například strojvedoucí nebo vlakvedoucí.

Insolvenční správce JHMD: Příští léto by mohl být obnovený provoz na úzkokolejce

„Jsme v kontaktu se spoustou zaměstnanců, kteří od nás museli odejít, ale mají to tady rádi a práce je bavila. Pravidelně volají, píší nebo se k nám přijdou podívat a říkají, že pokud se podaří vlaky rozjezdit, chtěli by se vrátit. Takových lidí je naštěstí celá řada,“ neskrýval nadšení vedoucí oprav.

Přestože vlaky nejezdí, pracovní ruch v depu úzkokolejky neutichl. Z původních 90 zaměstnanců podniku JHMD jich ale příliš nezbylo. „Dlužník má aktuálně třináct zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a jedná se o pracovníky zaměstnané v dílně a další, kteří mají na starosti správu dráhy. Dílna má v současné době dostatek zakázek a o práci se proto nikdo bát nemusí,“ upřesnil insolvenční správce David Jánošík.

Zbylí pracovníci v dílně mají na starosti ale především externí zakázky. „Místo toho, aby naši mechanici nadále opravovali úzkorozchodná vozidla, která bohužel déle než rok stojí, tak v naší hale opravujeme na zakázku cizí vozidla s normálním rozchodem, případně díly z nich,“ přiblížil aktuální stav Jan Píšala s tím, že dílna si od doby, kdy na soukromých zakázkách začala pracovat, vydělala přes 3 a půl milionu korun.

Nádraží úzkokolejky v Jindřichově Hradci během léta nachystalo pro turisty menší náplast za stojící vlaky. Lidé si mohli prohlédnout bufetový vůz a část historické soupravy, občerstvit se nebo si zakoupit nějaký suvenýr. Všichni kolem oblíbené atrakce ale doufají, že příští léto už by mohlo být se vším všudy. „Eviduji v současné době několik zájemců o spolupráci, tedy o pronájem a provoz vlaků na úzkokolejce. Zahájení provozu je podle mého názoru reálné v příštím roce, pokud společnost získá potřebné bezpečnostní osvědčení dle zákona o drahách,“ nastínil budoucnost insolvenční správce David Jánošík, který věří, že pro úzkokolejku se podaří najít nového vlastníka, který ji bude schopen provozovat a dál rozvíjet. V době běžného provozu přepravily vlaky úzkokolejky průměrně až 400 tisíc cestujících za rok.