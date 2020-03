ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Co si o současné situaci myslí jedna z nejvýznamnějších osobností táborské kultury? "Připomněla mi a to nejenom mně, že věci, ba i názory a střety, které vnímáme jako veledůležité se nám náhle jeví před vyšším ohrožením a nebezpečím jako daleko menší, snesitelnější, ba i postradatelné.

A že na strach z dosud neznámého a stěží uchopitelného a zvládnutelného není léku. Jedině kázeň a víra, že vše dobře dopadne a nebezpečí- i díky silným omezením komfortu- časem pomine. Opět jsem si uvědomil, co vše máme a užíváme a co vše můžeme a musíme postrádat, když je třeba. Myslím, že nám příroda tímto předává výzvu k pokoře a také vážné varování. Kéž by to bylo jen varování!," popsal své pocity Karel Daňhel.