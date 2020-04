Předejít nákaze koronavirem, to je teď hlavní úkol všech domovů důchodců. V těch jihočeských věří, že není nesplnitelný. Přesto mají i krizové plány.

V Domově pro seniory Blatná v současné době šetří síly. Podle ředitelky Hany Baušové se snaží o klidnější režim, kratší směny a o to, aby se personál šetřil a nebyl ve stresu. „Samozřejmě dbáme hygienických nařízení. Používáme roušky, dezinfekci a personál prochází filtrem,“ dodala ředitelka. Znamená to, že každému, kdo přijde do práce, je změřena teplota. Převlékne se ve speciální místnosti a nasadí si čisté pracovní oblečení a ochranné pomůcky. Místnost se pak ozáří UV lampou.

V Blatné zatím nezvažují ani diskutované změny služeb, ve kterých by personál domovů pro seniory měl sloužit sedm dní na dvanáct hodin a po tu dobu z domova neodcházet. Pak by lidi čekala čtrnáctidenní karanténa. Takové řešení vidí Hana Baušová až jako nejkrajnější.

„Takové opatření by mohlo přijít ve chvíli, kdy budeme mít prvního nakaženého, abychom zabránili dalšímu šíření nákazy. Ale i pro takové případy máme připraveno hned několik krizových plánů. Dá se například zavřít část domova, nebo jedno patro,“ uvedla k možnostem.

„Teď se zatím snažíme dělat vše pro to, abychom se všichni cítili co nejbezpečněji a co nejvíce v pohodě. Naši zaměstnanci jsou velmi aktivní a snaží se například pomocí moderních technologií zprostředkovat klientům kontakt s rodinami.“

JAKO MARATON

Prachatický Domov seniorů Mistra Křišťana jeho ředitelka Hana Vojtová pro veřejnost uzavřela již 2. března. Tedy dlouho před tím, než přišlo vládní nařízení. Od 16. března pak personál povinně nosí po celou pracovní dobu roušku a rukavice.

„Abychom měli cíl a mohli jsme se vzájemně podpořit, přirovnala jsem zavedená opatření k maratonskému běhu,“ vysvětlila Hana Vojtová s tím, že maratonskou výzvu následně domov umístil na facebookový profil a připojili se všichni zaměstnanci i dobrovolnice, které přišly pomáhat.

„Dnešním dnem máme za sebou úspěšný čtvrtý kilometr. Ti, kteří maraton někdy běželi, ví, že síly je potřeba rozložit na celou délku trati, vzájemně se podpořit, protože tady neběží každý za sebe, tady běžíme pro ty, kteří nemohou,“ zhodnotila Hana Vojtová.

Většina seniorů je trpělivá. Opatření vnímají jako důležitou součást svého bezpečí. „Zprostředkováváme telefonické i skypové spojení mezi rodinou a seniory, ale chybí jim lidský kontakt s blízkými. Obyčejné věci jako podaná ruka, úsměv, polibek jsou teď nedostupné,“ ví dobře ředitelka.

MINIMUM KONTAKTŮ

V táborském G-centru využívá službu domova pro seniory celkem 143 klientů a podle ředitelky Jaroslavy Kotalíkové zatím zvládají současnou situaci dobře. „Domov je v podstatě hermeticky uzavřený. Zavedli jsme schránku na vzkazy a dopisy, kterou mohou lidé využívat místo osobních návštěv,“ upřesnila.

Klientům rozdali podomácku šité roušky, které si berou vždy, když vycházejí ze svých pokojů. Obědy také nově místo ve společné jídelně rozvážejí po jednotlivých pokojích. Zrušili i společné aktivity. Podle ředitelky klienti nesou zvláštní režim dobře.

„O situaci venku samozřejmě vědí. Tato opatření ale takřka plynule navázala na předchozí omezení kvůli rekonstrukci pláště budovy, lidé tu tak jsou na určitou míru omezení zvyklí a nijak zásadně je to nestresuje,“ uzavřela.